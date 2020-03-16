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  4. TBMM çalışanlarında koronavirüs görüldü mü? Açıklama geldi

TBMM çalışanlarında koronavirüs görüldü mü? Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 21:57 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlığı, Meclis çalışanlarında şu ana kadar yeni tip koronavirüse rastlanmadığını açıkladı.

TBMM çalışanlarında koronavirüs görüldü mü? Açıklama geldi

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, personelden boğaz ağrısı ve ateş şikayetiyle Meclis Hastanesine başvuranlar olduğu belirtilerek, yapılan ilk muayenelerinde korona virüsü belirtisine rastlanmadığı ifade edildi.

"KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN MECLİS ÇALIŞANI BULUNMAMAKTADIR"

Test yaptırmak isteyen personelin ise Zekai Tahir Burak Hastanesine yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, “Meclis Hastanesinden herhangi bir resmi sevk işlemi olmamıştır. Kendiliğinden hastaneye gidenlerle ilgili yapılan işlemlerde de şu ana kadar yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan herhangi bir Meclis çalışanı bulunmamaktadır” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
TBMM koronavirüs

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