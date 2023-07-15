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TBMM'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' töreni! Kurtulmuş'tan net mesaj: "Kökü dışarıda olan bir darbe teşebbüsü"

15.07.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine katıldı. Törende konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "İç savaşı tetiklemek üzere, kökü dışarıda olan bir teşebbüstü" diye konuştu.

TBMM'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' töreni! Kurtulmuş'tan net mesaj: "Kökü dışarıda olan bir darbe teşebbüsü"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine katılıyor. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Çanakkale, Yenikapı ruhuyla buradayız" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: "MİLLETİMİZ KARANLIĞI VATAN SEVGİSİYLE AYDINLATMIŞTIR"

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

"Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hepinize sevgilerini muhabbetlerini iletmek istiyorum. Hain kalkışmayı durdurmak için hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Demokratik bir ortamda darbeye kalkışanlar milli iradeye karşı olanlardır. Milletimiz karanlığı vatan sevgisiyle aydınlatmıştır. Bütün darbeciler tabiatları gereği gayri millidirler.

Milli yürekler sadece darbeyi durdurmakla kalmamıştı. Dünya demokrasi tarihine geçmesi gereken bu şanlı direniş dünyada gerekli sahiplenmeyi ortaya koyamamıştır.Biz bu dünyada milletin üzerinde güç görmedik diyen Erdoğan'ın onurlu duruşunu bir kez daha hatırlıyoruz. Türkiye Yüzyılı'ndan vazgeçmeyeceğiz diyenler olarak buradayız. Çanakkale, Yenikapı ruhuyla buradayız.

Bir daha yaşanmaması için hain kalkışmayı unutmuyoruz ve unutmayacağız. 15 Temmuz gecesi meclisimizi terk etmeyen vekillere şükranlarımı sunuyorum.

Tüm vatandaşlarımızı TBMM'ye gelerek 15 Temmuz fotoğraf sergisini görmeye özellikle davet ediyorum."

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TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: "KÖKÜ DIŞARIDA OLAN BİR TEŞEBBÜSTÜ"

Yılmaz'ın ardından kürsüye gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hainler, bu milletin cessaretini ve kahramanlığını hesap edemedi" diye konuştu.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Saygıdeğer şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de hayırlı bereketli uzun ömürler diliyorum. Meydanları dolduran vatan evladına da saygılarımızı, selamlarımızı iletiyorum. Türkiye'nin her yerinde bir taraftan ihanet kol geziyor bir taraftan kahramanlık destanları yazılıyordu. Kahramanlık destanı yazılan yerlerden biri Gazi Meclis'tir. O sıcak akşamda neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Allah memleketimizi bu tür belalardan uzak tutsun.

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15 Temmuz'u unutmadık ve unutturmayacağız. Bu darbe teşebbüsü milleti yok etmeye odaklandı. 15 Temmuz darbe teşebbüsü, arkasında darbeyle birlikte ülkemizin emparyalist güçler tarafından işgaline zemin hazırlayacak bir teşebbüstü. İç savaşı tetiklemek üzere, kökü dışarıda olan bir teşebbüstü."

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Hiç hesaba katamadıkları şey milletin direnebilme kabiliyetini göstermeseydi. Millet cansiperane sokaklara çıktı. Tankın önünde caddeye yatmış delikanlının görüntüsü gözümüzün önünden gitmiyor. Hesap etmedikleri şey bu milletin kahramanlığıydı. Bu mücadele sonunda Türkiye siyaseti çok önemli bir şey kazanmış oldu. Darbe geleneği çöp tenekesine atıldı.

O akşam aynı zamanda bir bilinçlenme gecesiydi. Bunların en başında milletin varoluş bilincidir. O gece bu millet millet olma bilincini de ortaya koymuştur. Herkesin ortak paydasının Türkiye olduğunu ortaya koyarak cümle aleme ispat etmiştir.

Başka bilinç ise şehadet bilinciydi. 85 milyonun büyük bir kısmı şehadet bilincini bu ülkenin sokaklarına taşıdı. Şehadet bilinci soyut olmaktan somut oldu. O gece yerli ve milli duruş nedir bu millet onun da dersini verdi. O gece darbenin sadece silahlarla değil imanla ve bilinçle önlenebileceğini gördü. En önemli kazanımlardan biri de milli liderlik meselesiydi. Erdoğan'ın milli liderlik duruşu meydanlardaki direnişi artırdı. 15 Temmuz çok öğretici bir gecedir. Devlet millete hizmet edilecek bir üst mekanizmadır.

Allah bu millete bir daha 15 Temmuzları yaşamayı nasip etmesin."

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Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş 15 temmuz

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