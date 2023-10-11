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TBMM'de Filistin'deki sivil ölümlerine tepki! "Artık dayanılmaz hale geldi"

11.10.2023 17:00 | Son Güncelleme:
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İsrail ile Filistin arasındaki savaş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündeminde. TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu çatışmalarla ilgili açıklama yaptı. Grubun başkanı Hasan Turan ve AK Parti milletvekilleri, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de meydana gelen sivil ölümlerine tepki gösterdi. 

TBMM'de Filistin'deki sivil ölümlerine tepki! "Artık dayanılmaz hale geldi"

BMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, 7 Ekim'den bu yana İsrail ve Filistin'de yaşanan gelişmelere ilişkin Meclis'te açıklama yaptı. Dostluk grubu başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Orta Doğu'daki gerginliklerin nedeninin, İsrail'in bugüne kadar uyguladığı baskı ve şiddet politikalarından kaynaklandığını söyledi. Filistin'de yıllardır süregelen sistematik işgal, artarak devam eden zulüm, ambargolar, siyasi, ekonomik ve toplumsal izolasyonların, Filistinliler için artık dayanılmaz hale geldiğini belirten Turan, "Dünya barışının önündeki en büyük engellerden birisi olan Orta Doğu meselesinin temelinde, şüphesiz kadim Filistin topraklarında, Filistinlilerin parya muamelesi görmesidir. Orta Doğu ve Filistin hakkında kamuoyuna değerlendirmelerde bulunanların, sorunun tarihi arka planını iyi bilmesi, doğru ve hakkaniyetli bir dil kullanması gerekmektedir. Daha en baştan mazlum ve mağdur Filistinlileri öteleyen ifadeler, sosyal medyada dolaşıma sokulan yalan haber ve görüntüler hepimizi yaralıyor" ifadelerini kullandı.

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"BUNU ASLA KABUL EDEMEYİZ"

Filistin topraklarının Filistinlilerin olduğunu söyleyen Turan, "Hayatta kalmak için savunma hakkını sadece İsrail için kabul etmek, açıkça İsrail tarafının kullandığı ifadelerle Müslüman halkları yok edilmesi, ezilmesi gereken zararlı yaratıklar gibi görmek demektir. Bunu asla kabul edemeyiz" dedi.

Turan, hayatını kaybeden Filistinli sayısının bini aştığını bildirerek, "Filistin kaynaklarından aldığımız son bilgilere göre İsrail 320 çocuğu ve 300 kadını şehit etti. Uluslararası toplumun gözü önünde yıllardır Filistin halkını katleden, temel insan hak ve özgürlüklerini elinden alan, uluslararası hak, hukuk tanımayan bu saldırı ve katliamları kınıyor, lanetliyorum. Türkiye'nin Filistin politikasının temel dinamiği, İsrail’in işgalci olduğu ve toprakların Filistin devletine ait olduğu gerçeğidir" diye konuştu.

(DHA)

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