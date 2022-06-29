HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TBMM'de Sayıştay'a yeni üyeler seçildi

TBMM'de Sayıştay'a yeni üyeler seçildi

29.06.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulunda, Sayıştay'a 5 yeni üye seçimi için oylama yapıldı. Oylama sonucu yeni üyeler Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce oldu.

TBMM'de Sayıştay'a yeni üyeler seçildi

Sayıştay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçildi.

Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Erdoğan Durkut, Selim Erdem ve Ramazan Selek, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Mahmut Kazan ve diğer adaylar kontenjanından Muhterem İnce, Sayıştay'ın yeni üyeleri oldu.

CHP, HDP ve İYİ Parti, "Sayıştay Başkanlığına seçilecek adayların belirlenmesinde muhalefetin görüşünün alınmadığı, adayların belirlenmesinde hangi kriterlere göre hareket edildiğinin açıklanmadığı" gerekçesiyle oylamaya katılmadı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?29 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Tekme-tokat dayak yiyen doktor dayanamayıp istifa etti! Bakan Koca'dan açıklamaTekme-tokat dayak yiyen doktor dayanamayıp istifa etti! Bakan Koca'dan açıklama
'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Asgari ücrette iki konuda mutabakat sağlandı

Asgari ücrette iki konuda mutabakat sağlandı

NATO zirvesine damga vuran olay! Erdoğan'a böyle seslendi

NATO zirvesine damga vuran olay! Erdoğan'a böyle seslendi

Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"

Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"

Çeteye büyük darbe! Aralarında ünlü iş adamı da var

Çeteye büyük darbe! Aralarında ünlü iş adamı da var

Tamire gönderilen kanepeden altın fışkırdı: Unuttuk

Tamire gönderilen kanepeden altın fışkırdı: Unuttuk

İlginizi Çekebilir

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.