TBMM'de yaşanan tartışmanın ardından Özlem Zengin, Gülizar Biçer Karaca'yı istifaya davet etti: Bakanımızı çok yakışıksız bir şekilde adeta azarlamaya kalkıştı

TBMM Genel Kurulu'nda dün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçelerinin görüşüldüğü sırada gergin anlar yaşanmıştı. Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'yı protesto eden AK Partili milletvekilleri toplu halde Genel Kurul salonunu terk etmişti. Yaşanan olayın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Gülizar Biçer Karaca'yı istifaya davet etti.

"İSTİFAYA DAVET EDİYORUM"

Zengin "Gülizar Biçer Karaca'ya zaruri bir cevap" başlığıyla yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanvekilliği makamının sorumluluğunu taşımakta acziyet yaşayan Biçer Karaca, belki tarihte ilk defa, başarısız olduğu Genel Kurul sırasındaki tartışmaları basın üzerinden sürdürmektedir. Dün Genel Kurul oturumunu yöneten Başkanvekili Biçer Karaca, apaçık tarafgirliği ve yönetmedeki beceriksizliği sebebiyle Genel Kurul'un çalışmalarını adeta sabote etmesinin ağırlığı altında ezildiği için şahsımı suçlamaya, itham etmeye çalışmaktadır.

Genel Kurul'da kendisine yönelttiğimiz haklı itirazlara veremediği cevabı basın vasıtasıyla güya izaha ihtiyaç duymaktadır. Kendi partisinin hatiplerinin sürelerini ölçüsüz şekilde uzatan Biçer Karaca, değerli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı çok yakışıksız bir şekilde adeta azarlamaya kalkıştığı için şahsımın ve Grubumuzun haklı tepkisi ile karşılaşmıştır. Daha önce Genel Kurul'u yöneten hiçbir Başkanvekilinin tevessül etmediği bir tarz benimseyen Biçer Karaca, merhum milletvekilinin konuştuğu oturumda da beceriksizliği sebebiyle, Genel Kurul'un tansiyonunu kontrol edememenin sorumluluğu altındadır. Kasıtlı, önyargılı, tarafgir, beceriksiz tutumları bu açıklamasıyla da aleniyet kazanan Biçer Karaca'yı bulunduğu koltuğa daha fazla zarar vermemesi için istifaya davet ediyorum."

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerine CHP Grubu adına söz alan Muğla Milletvekili Gizem Özcan, kürsüde Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarına ilişkin konuşurken, AK Parti sıralarına dönerek, 'Gülmeyin niye gülüyorsunuz?' diye tepki göstermişti. Genel Kurul'da bir anda AK Parti ve CHP'li milletvekilleri ayağa kalkarak karşılıklı tartışma yaşamıştı.



AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'ya, "Söz istiyoruz, kimse gülmedi, kürsüde konuşan grubumuza dönerek böyle bir ithamda bulunamaz" demişti. Meclis Başkanvekili Biçer'in, hatip konuşmasını tamamladıktan sonra söz vereceğini söylemesi üzerine AK Partili milletvekilleri toplu halde Genel Kurul salonunu terk ederek, CHP'li Özcan ve Meclis Başkanvekilini protesto etmişti.

Bunun üzerine CHP'liler ayağa kalkarak, "AK Partili milletvekilleri kendi bütçelerini protesto ediyor" diyerek tepki göstermişlerdi.









