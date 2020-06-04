TBMM'deki sandalye dağılımı değişti

CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşmesiyle CHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 138'e geriledi.

HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesiyle de HDP'nin TBMM'deki temsil sayısı 58 milletvekiline indi.

İŞTE YENİ SANDALYE DAĞILIMI

TBMM'nin sandalye dağılımına göre, AK Parti'nin 291, CHP'nin 138, HDP'nin 58, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin 37, Türkiye İşçi Partisinin 2, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Bölgeler Partisinin ise birer milletvekili bulunuyor.

Bu arada TBMM'de 5 milletvekilinin belediye başkanlığını tercih ederek TBMM üyeliğinden ayrılması, 4 milletvekilinin bakan olarak atanma dolayısıyla istifası, 2 milletvekilinin vefat etmesi, 3 milletvekilinin de görevlerinin düşürülmesiyle 14 sandalye boş bulunuyor.

Buna göre, Meclis'teki toplam sandalye sayısı 586 oldu. (AA)

