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TBMM'deki seçim gündem oldu! İYİ Partililer, AK Partili adaya oy verdi, CHP'nin adayı canlı yayında sitem etti!

15.06.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM'de ihtisas komisyonlarında başkanlık seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, AK Parti ve MHP oylarının haricinde 2 oy daha alarak başkan seçildi. İYİ Partili iki üye Yüksel Arslan ve Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Bilgin için oy kullandığı ortaya çıktı. CHP'nin adayı Burhanettin Bulut katıldığı canlı yayında Arslan ve Fakıbaba'ya sitem etti.

TBMM'deki seçim gündem oldu! İYİ Partililer, AK Partili adaya oy verdi, CHP'nin adayı canlı yayında sitem etti!

İYİ Parti milletvekilleri Yüksel Arslan ve Ahmet Eşref Fakıbaba, TBMM'deki seçimlerde CHP'nin adayı Burhanettin Bulut'a oy vermedi. Meclis'te Sağlık Komisyonu Başkanlık seçimlerinde tercihleri AK Parti'nin adayı Vedat Bilgin oldu. AK Parti'nin 13, MHP'nin de 2 üyesinin bulunmasına karşın Bilgin, kapalı oylama sonucunda toplan 17 oy olarak başkan seçildi. O iki oyun İYİ Partililer tarafından verildiği ortaya çıktı.

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Yüksel Arslan ve Ahmet Eşref Fakıbaba

"BAŞKA ADAY YOKTU"

CNN TÜRK'ün haberine göre oylama sonrasında soruları yanıtlayan Arslan, 'AK Parti adayına mı oy verdiniz?' sorusuna 'Başka aday yoktu' yanıtını verdi. Bulut'un adaylığının hatırlatılması üzerine 'Biraz geç katıldım, bilgim yok' diye konuştu.

FAKIBABA VE ARSLAN'A SİTEM ETTİ

Seçimde sadece 5 oy alan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, katıldığı bir televizyon programında Arslan ve Fakıbaba'ya sitemde bulundu. Bulut, "Elbette ki oylarını beklerdik. Sonuç itibarıyla biz bir ittifakız. Her ne kadar seçim ittifakı olsa da böyle bir nezaketi bekleriz" dedi.

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