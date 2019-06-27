TBMM Genel Kurulu

Genel Kuruldaki dünkü konuşmasında sözleşmeli personelin durumuna değindiğini anlatan Koncuk, "Konuşmamdan sonra Sayın Komisyon Başkanımız Emrullah İşler, bu '3+1' dışında kalan sözleşmelilerle ilgili bir çalışma yapılacağını ifade etti. İYİ Parti olarak bu sözün takipçisi olacağımızı ifade ediyorum." sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, teklifle ilkokula başlama yaşının 69 aya çıkarılmasının doğru olduğunu vurgulayarak, "Bunu Sayın Ziya Selçuk'un başarısı olarak görüyorum ve Ziya Selçuk'u tebrik ediyorum." diye konuştu.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, gelecek yıldan itibaren özel eğitim kurumlarına yönelik teşvik verilmeyeceğini, OSB içerisindeki ve OSB dışındaki mesleki eğitim okullarına teşvikin devam edeceğini bildirdi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, teklifin, özel eğitim kurumlarının yanıltıcı reklam yapmasına müeyyide uygulanmasını öngören maddesini eleştirdi. Söz konusu kurumların yanıltıcı çok şey yaptıklarını öne süren Katırcıoğlu, "Özel eğitim kurumlarının da ihtiyaç duyulduğu takdirde bu sistemin içinde yer almasında bir sakınca olmayabilir. Fakat bunların gerçekten denetlenebilmiş olması, regüle edilmesi lazım. Bugün itibarıyla baktığımızda bu regülasyon hizmetinin yeteri kadar olmadığını biliyoruz." görüşünü dile getirdi.

Teklife ilişkin "yabancı uyruklu öğrencilere eğitim verilmemesine yönelik bir saptamanın olduğunu" savunan Katırcıoğlu, "Bu, Türkiye'nin bugüne kadar gösterdiği komşuluk ilişkileri, insan hakları konusundaki sözde yaklaşımında doğrusunu isterseniz büyük bir delik açacak gibi geliyor bana." ifadesini kullandı.

- "Sanırım Sayın Koncuk ile bir türlü anlaşamıyoruz"

Komisyon Başkanı İşler, İYİ Partili Koncuk'un sözlerine cevap verdi.

Genel Kurulda dün yaptığı açıklamaların İsmail Koncuk tarafından yanlış anlaşıldığını belirten İşler, sözlerini şöyle sürdürdü: