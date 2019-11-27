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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 16:17 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: - "Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında, şikayete bağlı olmaksızın kamu davası açılması için gerekli yasal düzenmeleri yapmalıyız"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında şikayete bağlı olmaksızın kamu davası açılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, ekonomi yönetiminin hayalci söylemlerinin her kesimi etkilediğini, ekonomideki durumun dar gelirliyi de büyük şirketleri de vurduğunu savundu.

İsrafa son verilmesi, hukukun işletilmesi, demokrasinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, bunların yapılması halinde ekonomideki kötü gidişin durabileceğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul'da yeni havalimanının operasyonel maliyetleri nedeniyle sadece Atlas Jet'in değil THY'nin de zarar ettiğini savundu. Altay, Münih'ten İstanbul'a 1 saat 55 dakikada geldiğini, İstanbul'da uçağın tekerleğinin yere değmesinden 53 dakika sonra arabasına ulaştığını anlattı.

Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Altay, "Bölge terörden arındırıldı mı? Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi, Barış Pınarı operasyonunun bittiğini söyledi. MGK'nın, operasyonun devam ettiğine yönelik açıklaması oldu. Sabah başka akşam başka konuşan bir devlet olabilir mi? Bu operasyon durdu mu durmadı mı? Yürütme organından farklı değerlendirmeler yapılırsa bu iş yürümez. Hükümetin başından, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu konuda somut net açıklama bekliyoruz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'nin son 15 yılda 3 kat büyüdüğünü, demokrasi, insan hakları, özgürlükler alanında büyük devrimler, reformlar yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin her alanda büyük yatırımlara, hizmetlere kavuştuğunu dile getiren Akbaşoğlu, savunma sanayindeki yerli ve milli üretim oranının yüzde 20'lerden yüzde 70'lere yükseldiğine işaret etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, PKK'nın eli kanlı terör örgütü olduğunu bütün dünyanın bildiğini, terör örgütünün kanlı yüzünü Suriye'nin kuzeyinde de gösterdiğini belirtti. Akçay, terör örgütlerini yok edene kadar mücadelelerinin süreceğini, terörün kökünün kazınacağını dile getirdi.

Akçay, öğretmenlere yönelik şiddeti kınayarak, eğitim çalışanlarının şiddete maruz kalmalarını önlemeleri gerektiğini vurguladı. Akçay, TBMM olarak bu alanda inisiyatif almaları, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında şikayete bağlı olmaksızın kamu davası açılması için gerekli yasal düzenmeleri yapmaları gerektiğini bildirdi.

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