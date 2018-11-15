TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

Gündem dışı söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, 139. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulunun ekim ayı toplantıları hakkında Genel Kurulu bilgilendirdi.

PAB'ın parlamentolar ve parlamenterler arasındaki diyaloğu güçlendirmeyi hedeflediğini anlatan Kan, "PAB'ın Türkiye'deki üye sayısı 9'dur. PAB'ın barış ve silahsızlanma, insan hakları, sosyal ve ekonomik gelişmeler, kadın hakları, Akdeniz'de güvenlik ve iş birliği gibi görevleri mevcuttur. Biz de Türkiye olarak çeşitli komitelerde ülkemizi temsil ediyoruz. Üye parlamenterlerle aldığımız ortak kararlar doğrultusunda ülkemizin menfaatlerini gözetiyoruz. PAB'a ülkemiz menfaatleri doğrultusunda katkı sunan tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da Balıkesir'in üreten ve Türkiye'yi doyuran bir il olduğunu, bölgede tarım ve hayvancılığın tarihinin en kötü dönemini yaşadığını ileri sürdü.

Seçim sonrası dövizdeki ani artış ve enflasyondaki yükseliş sonucunda üreticinin üretemez hale geldiğini belirten Ok, "Tarım Bakanlığı derhal harekete geçmelidir ve üreticinin sorunları çözülmelidir. Girdi maliyetlerindeki artış sanayicimizi de ayakta duramaz hale getirilmiştir. Üreticinin bu kıskaçtan kurtarılması gerekiyor." diye konuştu.

