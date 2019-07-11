TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "24 yıl önce Avrupa'nın ortasında yaşanan bir dramı, Srebrenitsa soykırımını unutmadık, insanlığın alnında kara bir leke gibi duran bu vahşeti hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya "Srebrenitsa soykırımının 24. yılı", İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok "Balıkesir'in sorunları", CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer "gıda terörü" konularında gündem dışı konuşmalar yaptı.

Ali Özkaya, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 24. yılı olduğunu hatırlatarak, "24 yıl önce Avrupa'nın ortasında yaşanan bir dramı, Srebrenitsa soykırımını unutmadık, insanlığın alnında kara bir leke gibi duran bu vahşeti hiçbir zaman unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Sırp kuvvetlerinin, 11 Temmuz 1995'te güvenli bölge Srebrenitsa'yı işgal ettiğini anlatan Özkaya, "Birleşmiş Milletler Koruma Gücü'nün Hollandalı askerleri, Sırpların önünden çekilerek görevlerini yapmamışlardır veya gizli görevlerini yapmışlardır." diye konuştu.