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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 14:51 | Son Güncelleme

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya: - "24 yıl önce Avrupa'nın ortasında yaşanan bir dramı, Srebrenitsa soykırımını unutmadık, insanlığın alnında kara bir leke gibi duran bu vahşeti hiçbir zaman unutmayacağız"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "24 yıl önce Avrupa'nın ortasında yaşanan bir dramı, Srebrenitsa soykırımını unutmadık, insanlığın alnında kara bir leke gibi duran bu vahşeti hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya "Srebrenitsa soykırımının 24. yılı", İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok "Balıkesir'in sorunları", CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer "gıda terörü" konularında gündem dışı konuşmalar yaptı.

Ali Özkaya, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 24. yılı olduğunu hatırlatarak, "24 yıl önce Avrupa'nın ortasında yaşanan bir dramı, Srebrenitsa soykırımını unutmadık, insanlığın alnında kara bir leke gibi duran bu vahşeti hiçbir zaman unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Sırp kuvvetlerinin, 11 Temmuz 1995'te güvenli bölge Srebrenitsa'yı işgal ettiğini anlatan Özkaya, "Birleşmiş Milletler Koruma Gücü'nün Hollandalı askerleri, Sırpların önünden çekilerek görevlerini yapmamışlardır veya gizli görevlerini yapmışlardır." diye konuştu.

Sırp işgalcilerin, Srebrenitsa ve çevresinde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın gördüğü en büyük soykırımı yaptıklarının altını çizen Özkaya, şunları söyledi:

"Sırplar bebek, çocuk ve kadınlar dahil 8 bin 732 Boşnak'ı katlederek toplu mezarlara atmış, 30 bin civarında Müslümanı silah zoruyla evlerinden kovmuş, Türk, Boşnak ve İslam eserlerini tahrip etmiş ve her çeşit vahşeti sergilemişlerdir. Türkiye olarak o gün Bosna'da olduğu gibi bugün de tüm mazlum milletlerin yanındayız. Aliya İzzetbegoviç'in, 'Her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey, düşmanlarımızın sözleri değil dostlarımızın sessizliği olacaktır.' sözleri de Srebrenitsa'da olduğu gibi bugün de yaşanan benzer trajedilerde sessiz kalmayacağımızı ve kalmamamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor."

Genel Kurulda milletvekilleri, Srebrenitsa soykırımına dikkati çekmek amacıyla yakalarına Srebrenitsa çiçeği taktı. Srebrenitsa soykırımının 24. yılına ilişkin düşüncelerini dile getiren milletvekilleri, soykırımda hayatını kaybeden Boşnaklara Allah'tan rahmet diledi.

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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya Srebrenitsa soykırımının 24. yılı TBMM Genel Kurulu

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