TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2017 yılı Raporu'nun görüşmelerine devam etti.

Komisyon, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında 5'inci toplantısını gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2017 yılı Raporu'nun Jandarma Genel Komutanlığına ilişkin kısımlarının, ilgili kurum yetkililerinin de katılımlarıyla kapsamlı şekilde incelendiği belirtildi.

