HABER

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2018 15:33 | Son Güncelleme

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2017 yılı Raporu'nun görüşmelerine devam etti.

Komisyon, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında 5'inci toplantısını gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2017 yılı Raporu'nun Jandarma Genel Komutanlığına ilişkin kısımlarının, ilgili kurum yetkililerinin de katılımlarıyla kapsamlı şekilde incelendiği belirtildi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste) CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)
CHP'nin Ankara ve Eskişehir'deki belediye başkan adayları belli olduCHP'nin Ankara ve Eskişehir'deki belediye başkan adayları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet İstihbarat Hizmetleri Selami Altınok TBMM TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

CHP'nin Ankara ve Eskişehir'deki belediye başkan adayları belli oldu

CHP'nin Ankara ve Eskişehir'deki belediye başkan adayları belli oldu

CHP'den son dakika Mansur Yavaş açıklaması

CHP'den son dakika Mansur Yavaş açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, 'Kadir Mısıroğlu' ziyareti açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, 'Kadir Mısıroğlu' ziyareti açıklaması

Erdoğan kararını verdi! Başkanlar kamuoyuna açıklama yapacak

Erdoğan kararını verdi! Başkanlar kamuoyuna açıklama yapacak

CHP-İYİ Parti ittifakı yerel seçimde hangi belediyeleri kazandırır?

CHP-İYİ Parti ittifakı yerel seçimde hangi belediyeleri kazandırır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.