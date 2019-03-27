TBMM Kamu Başdenetçisi Malkoç:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Bir örgüt, grup, cemiyet neyse az güçlenip siyasette, üç tane adamı olduğunda, silahlı kuvvetlerinde 5 tane adamı olduğunda devleti ele geçirmeye çalışıyor. Bıktık bu darbelerden ya. 1960 yılında bir darbe, 1970’de bir darbe, 1980’de bir darbe, 28 Şubat’ta bir darbe, 2007 Nisan’da bir darbe teşebbüsü, 15 Temmuz’da bir darbe. Bıktık ya, devleti ele geçirmek isteyenlerden bıktık usandık” dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu ve Hitit Üniversitesi iş birliğinde Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un katılımıyla “Adalet Ombudsmanlık ve Üniversiteler” konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, adalete vurgu yaparak devlete yönelik iç ve dış tehditler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin cumhuriyetin 100. yıldönümünde çok daha güçlü olacağını ve bunda tereddütlerinin bulunmadığını dile getiren Malkoç, “Eğitim kurumlarımız çok daha iyi olup bütün dünyadaki Amerika’daki, Avrupa’daki kurumlarla yarışacak. Üniversitelerin dünyada ilk 100 üniversite arasına bir üniversitemizi sokacağız. İnşallah Hitit Üniversitemiz ilk 500 üniversite arasına girer. Bunu yapacağız inşallah. Bunu yaparken de bütün hizmetlerin temelinin ise hakkaniyet ve adalet. Yeni Türkiye cumhuriyetin 100. yılındaki Türkiye bilim, sanayi, teknoloji, alın teri ve göz nuru üzerine yükselecek. Diğer sütunları da hakkaniyet, adalet, insan hakları ve demokrasi olacak. Bunda tereddütümüz yok” ifadelerini kullandı.

“Devlet ele geçirilmek için değil, vatandaşa hizmet için vardır”

Dünyadaki bütün güçlerin Türkiye’deki terör örgütünü beslediğini kaydeden Malkoç, "PYD, PKK iki tane çıplak adam kendileri mi kurdu bu örgütleri. Hepsi destek veriyor. Uluslararası konsorsiyumla. Ama Allah’ın izniyle o terör örgütleri Diyarsakır’da, Silvan’da, Cizre’de gömüldüyse bundan sonra da şiddete başvuranlar hem Türkiye’nin kolluk kuvvetleri hem de yargısı tarafından gerekli cezaya çarptırılacaklar. Bir örgüt, grup, cemiyet neyse az güçlenip siyasette, üç tane adamı olduğunda, silahlı kuvvetlerinde 5 tane adamı olduğunda devleti ele geçirmeye çalışıyor. Bıktık bu darbelerden ya. 1960 yılında bir darbe, 1970’de bir darbe, 1980’de bir darbe, 28 Şubat’ta bir darbe, 2007 Nisan’da bir darbe teşebbüsü, 15 Temmuz’da bir darbe. Bıktık ya, devleti ele geçirmeye çalışanlar bıktık usandık. Devlet ele geçirilmek için değil vatandaşa hizmet için vardır” şeklinde konuştu.

Üniversiteli gençlere her alanda kendilerini yanlış işlere teşvik etmek isteyenlerin bulunabileceği konusunda uyaran Malkoç, öğrencilerden pişman olacakları işleri yapmamalarını, ayrıca gelen her teklifi vicdanlarına ve akıllarına danışarak ona göre hareket etmelerini istedi.