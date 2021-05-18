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TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

18.05.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, "Türkiye'de ortalama sıcaklıklar ciddi oranda artacaktır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da artış ülke ortalamasına göre 1-2 derece daha fazla olacaktır." dedi.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

Devlet Su İşleri Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu komisyon üyelerine sunum yaptı.

"TÜRKİYE'NİN GELECEK YILLARDA SU KISITI BULUNAN ÜLKELER ARASINDA OLMASI MUHTEMEL"

Devlet Su İşleri Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, suya olan talebin sürekli olarak artması, mevcut kaynakların gün geçtikçe azalması, su kaynaklarının verimli kullanımı için suyun sürdürülebilir yönetimini zorunlu hale getirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin su potansiyeline değinen Yıldız, "Su potansiyeli bakımından zengin bir ülke olmayan Türkiye'nin, nüfus artışı ve iklim değişikliğinin etkileri dikkate alındığında gelecek yıllarda su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer alması muhtemel görülmektedir. " ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği ve nüfus artışının etkisiyle alternatif biriktirme yapılarının öneminin giderek arttığına işaret eden Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeraltı Depolamaları Eylem Planı ile yarı kurak coğrafyada bulunan Türkiye'nin su rezervine katkıda bulunulması maksadıyla 2023 yılına kadar 150 adet yeraltı depolaması inşa edileceğini bildirdi.

ORTALAMA SICAKLIKLARIN CİDDİ ORANDA ARTACAĞI UYARISI

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen ise küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliğinin Türkiye'ye olan etkilerini anlattı.

Türkiye'de ortalama sıcaklıkların ciddi oranda artacağı uyarısında bulunan Dikmen, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da artış ülke ortalamasına göre 1-2 derece daha fazla olacaktır. Güney ve batı bölgelerde sıcaklık artışı en fazla yaz aylarında yaşanacaktır. En fazla Ege ve Akdeniz kıyıları ile güneydoğu ve doğu bölgelerde olmak üzere toplam yağışlarda genel olarak bir azalma yaşanacağı bekleniyor. Halihazırda yağış miktarı yüksek olan Karadeniz kıyılarında 150 milimetrelere varan yağış artışları meydana geleceği tahmin edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

PROF. DR. KOYUNCU MEMBRAN TEKNOLOJİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da su kaynaklarının etkin yönetilebilmesi için yenilikçi teknolojilere ihtiyaç olduğuna dikkati çekti. Su tasarrufu, su geri kazanımı ve desalinasyon teknolojilerinin yenilikçi teknoloji olarak öne çıktığını dile getiren Koyuncu, su teknolojilerin hepsinin odağında membran teknolojileri olduğunu söyledi.

Koyuncu, "Su kaynaklarının etkin yönetilebilmesi için Su Geri Kazanım ve Deniz Suyu Arıtma Teknolojileri ülkemizde gereken yerlerde yaygın hale getirilmelidir. Bu teknolojilerin odağında membran teknolojileri vardır. Membran teknolojilerinin ülkemizde yaygın kullanımı için yerli ve milli ürünler desteklenmelidir." diye konuştu. (AA)

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