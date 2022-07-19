TBMM restoranında yemek fiyatlarına yüzde 50 zam! Dana kavurmanın porsiyonu 22 lira oldu

Yurt genelinde gıda fiyatlarındaki artıştan TBMM de etkilendi. Meclis'te restoranda uygulanan son zamla birlikte artık yemek fiyatları yüzde 50 zamlı satılıyor.

DANA KAVURMAYA 6 TL ZAM

Restoranın en pahalı yemeği kuzu kavurmanın fiyatı yeni zamla birlikte 25 liraya yükseldi. Kuzu kavurma zamdan önce 18 liradan satılıyordu.

Restoranda en çok tüketilen ve pilavla servis edilen kuzu kavurma yemeğinin porsiyon fiyatı ise 16 liradan 22 liraya yükseldi.

Tavuk yemeğinin porsiyon fiyatı zamla birlikte 4 lira artarak 13 liraya yükseldi.

Öte yandan çorba fiyatlarına da 1 lira zam geldi.

Son gelen zamlarla özellikle dana kavurma fiyatı sosyal medyanın da gündemine taşındı.

