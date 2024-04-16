HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TBMM üyelikleri sona erdi! CHP'nin vekil sayısı değişti

TBMM üyelikleri sona erdi! CHP'nin vekil sayısı değişti

16.04.2024 18:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlerin ardından CHP'nin TBMM'deki vekil sayısında değişiklik oldu. 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle CHP'nin sandalye sayısı 125'e; TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi.

TBMM üyelikleri sona erdi! CHP'nin vekil sayısı değişti

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, illerinde belediye başkanı seçildi.

CHP'NİN VEKİL SAYISI DÜŞTÜ

Milletvekillerinin belediye başkanlığı görevine başlamalarıyla bu isimlerin TBMM üyeliği de sona erdi. Böylece 129 olan CHP'nin milletvekili sayısı 125'e indi.

SAFFET SANCAKLI MHP'YE KATILDI

Öte yandan, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı bugün yeniden MHP'ye katıldı. Sancaklı'nın MHP'ye katılımıyla MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı yeniden 50 oldu. Sancaklı'nın MHP'ye katılımı sonrası, Mecliste bağımsız milletvekili sayısı 5'e düştü.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi, TİP Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi ve 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi.

İŞTE PARTİLERİN VEKİL SAYISI

TBMM'de yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 265

Cumhuriyet Halk Partisi: 125

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 57

Milliyetçi Hareket Partisi: 50

İYİ Parti: 38

Saadet Partisi: 20

Demokrasi ve Atılım Partisi: 15

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokrat Parti: 3

Emek Partisi: 2

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Demokratik Sol Parti: 1

Bağımsız Milletvekili: 5

Toplam: 594

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yerel seçimler sonrası ilk kabine toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyorYerel seçimler sonrası ilk kabine toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor
Tunceli'de şüpheli ölüm! "Dengemi kaybedince balkondan düştüm, birinin daha yerde olduğunu gördüm" Tunceli'de şüpheli ölüm! "Dengemi kaybedince balkondan düştüm, birinin daha yerde olduğunu gördüm"
Gözler İran ve İsrail'e çevrildi! Dikkat çeken gelişme: ABD'li yetkililer zaman verdiGözler İran ve İsrail'e çevrildi! Dikkat çeken gelişme: ABD'li yetkililer zaman verdi
Anahtar Kelimeler:
CHP tbmm
En Çok Okunan Haberler
Lokanta ve kafelerde KDV zammı yolda!

Lokanta ve kafelerde KDV zammı yolda!

Ayhan Bora Kaplan'ı mahkemede sinirlendiren iddia

Ayhan Bora Kaplan'ı mahkemede sinirlendiren iddia

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

'AK Parti'deki o ekip kalkışma yapmaya kalktı!' Seçim sonuçları sonrası Ali İhsan Yavuz yeniden gündem oldu

'AK Parti'deki o ekip kalkışma yapmaya kalktı!' Seçim sonuçları sonrası Ali İhsan Yavuz yeniden gündem oldu

İstanbul'da 'fotoğraf' polemiği! CHP'liler 'İmamoğlu' için önerge verdi

İstanbul'da 'fotoğraf' polemiği! CHP'liler 'İmamoğlu' için önerge verdi

Şiddetli yağış o ülkeyi esir aldı! Havalimanı adeta göle döndü

Şiddetli yağış o ülkeyi esir aldı! Havalimanı adeta göle döndü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.