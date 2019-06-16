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TBMM'de bu hafta

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Meclis, yeni askerlik sistemine ilişkin Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek - Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu, Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen iş insanları heyetini ağırlayacak - Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunda, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2018 Yılı Raporu ele alınacak

SİNAN USLU - Meclis, önümüzdeki hafta yeni askerlik sistemine ilişkin Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

TBMM Genel Kurulu, salı günü toplanarak 65 maddelik Askeralma Kanunu Teklifi'ni 3. maddeden itibaren görüşecek.

Üç bölümden oluşan teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.

Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

İstekli olanlardan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek.

Yurt dışında en az 3 yıl süreyle fiilen çalışanlar, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuranlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak.

Askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmeyenler hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

Yoklama kaçakları, saklılar, bakayalar, geç iltihak bakayalara kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası uygulanacak, kendiliğinden gelenlere her gün karşılığı 5, yakalananlara ise her gün karşılığı 10 lira idari para cezası kesilecek.

Askerlik şubesi başkanlıkları, idari para cezası vermeye yetkili olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere ilk bedelli askerlik kurasına girebilecek.

- Komisyonlar

TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu, yarın toplanacak.

Komisyonda, Türkiye'de yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin ticaretine ilişkin istişarelerde bulunmak üzere, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren iş insanları heyeti ağırlanacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun 19 Haziran Çarşamba günü basına kapalı gerçekleştirilecek toplantısında, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2018 Yılı Raporu görüşülecek.

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu da çarşamba günü toplantısını yapacak.

Toplantıda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Düzce Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri komisyona bilgi verecek.

Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu'nun çarşamba günkü toplantısında, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) verdiği tavsiye kararlarına uymayan, uyamayan ya da KDK'nin istediği bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşmayan kurum temsilcileri dinlenecek.

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