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TBMM'de bu hafta

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Yeni yasama yılı 1 Ekim Salı günü başlayacak - Meclisin, yeni yasama yılında ilk işi bazı uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren kanun teklifleri olacak - Gümrük Kanunu'nda yenilikler içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ele alınacak - AK Parti tarafından "Yargı Reformu Stratejisi"ne ilişkin hazırlanan ilk paketin bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor

SİNAN USLU - Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından 1 Ekim Salı günü yasama çalışmalarına başlayacak. TBMM Genel Kurulunun 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nda ilk işi bazı uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren kanun teklifleri olacak.

19 Temmuz'da tatile giren TBMM Genel Kurulu, mesaisine bu hafta yeniden başlayacak.

1 Ekim Salı günü ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te toplanacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

Açılış dolayısıyla akşam da TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verilecek.

Bu arada yeni yasama yılının başladığı salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

- Meclis mesaiye uluslararası anlaşmalarla başlayacak

TBMM Genel Kurulunda Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak.

AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülecek.

Teklife göre, Gümrük Kanunu'nun idari para cezalarına ilişkin usul hükümleriyle ceza miktarları güncellenecek, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü yönetim kadrosunda olanlar, gümrük muhafaza amir ve memurları da diğer kolluk personeline tanınan haklardan yararlanabilecek.

Gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için aranan şartlar arasına "terör suçundan ceza almama" hükmünün de ekleneceği kanun teklifine göre, geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin beyan, muayene, denetleme veya teslimden sonra yapılan kontrollerde farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilecek.

- Yargı reformu Meclis gündemine gelecek

AK Parti tarafından "Yargı Reformu Stratejisi"ne ilişkin hazırlanan ilk paketin bu hafta Meclise sunulması bekleniyor.

Yargı alanında önemli düzenlemeler içeren teklif taslağı, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarına iletilmişti.

Parti gruplarının değerlendirmesinin ardından pakete son şekli verilerek TBMM Başkanlığına sunulacak.

Yaklaşık 40 maddeden oluşacak paket kapsamında, toplam 15 kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor.

Bu kapsamda Pasaport Kanunu, Avukatlık Kanunu, Noterlik Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Çocuk Koruma Kanunu, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da değişiklikler yapılması bekleniyor.

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1 Ekim 27. Dönem 3. Yasama Yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulu TBMM Tören Salonu uluslararası sözleşmeler

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