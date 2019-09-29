TBMM'de bu hafta

SİNAN USLU - Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından 1 Ekim Salı günü yasama çalışmalarına başlayacak. TBMM Genel Kurulunun 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nda ilk işi bazı uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren kanun teklifleri olacak. 19 Temmuz'da tatile giren TBMM Genel Kurulu, mesaisine bu hafta yeniden başlayacak. 1 Ekim Salı günü ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Açılış dolayısıyla akşam da TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verilecek. Bu arada yeni yasama yılının başladığı salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. - Meclis mesaiye uluslararası anlaşmalarla başlayacak TBMM Genel Kurulunda Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak.

AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülecek. Teklife göre, Gümrük Kanunu'nun idari para cezalarına ilişkin usul hükümleriyle ceza miktarları güncellenecek, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü yönetim kadrosunda olanlar, gümrük muhafaza amir ve memurları da diğer kolluk personeline tanınan haklardan yararlanabilecek. Gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için aranan şartlar arasına "terör suçundan ceza almama" hükmünün de ekleneceği kanun teklifine göre, geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin beyan, muayene, denetleme veya teslimden sonra yapılan kontrollerde farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilecek. - Yargı reformu Meclis gündemine gelecek AK Parti tarafından "Yargı Reformu Stratejisi"ne ilişkin hazırlanan ilk paketin bu hafta Meclise sunulması bekleniyor. Yargı alanında önemli düzenlemeler içeren teklif taslağı, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarına iletilmişti.