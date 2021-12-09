TBMM'de bütçe görüşmelerinin üçüncü gününde neler yaşandı?

TBMM Genel Kurulu'nda çarşamba günü, bütçe görüşmelerinin üçüncü gününde İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 bütçesi görüşüldü.

Görüşmelerde söz alan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 2017'deki referandum döneminde uluslararası kara para aklama suçundan Türkiye ve ABD'de hakkında dava açılan ve Avusturya'da tutuklu bulunan SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz'a ait uçağa binerken çekilen fotoğrafını kürsüden gösterdi.

Aydın'ın, "Siz uçağa binerken fotoğrafınız çıktı, açıklamanızda 'Başka uçak yoktu' dediniz. Cumhurbaşkanına söyleseydiniz" sözlerine kullandığı sırada Soylu oturduğu yerden, "Yalan söylüyorsunuz sahtekarsınız" dedi.

Aydın "Aynen iade ediyorum" karşılığını verdi.

Soylu'nun sözleri üzerine gerilen genel kurulda AKP'li milletvekilleri Soylu'nun olduğu yere doğru gitti.

Tartışmanın büyümesi ile tansiyon yükselirken, bazı AKP milletvekilleri CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in üzerine yürüdü. AKP ve CHP milletvekillerinin karşılıklı yumruk savurmaya çalıştığı görüldü.

Gerginliğin büyümesi ile birleşime ara verildi.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1468628942537986051?s=20

HDP'li Maçin'e üç birleşime katılmama cezası

TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi üzerine grubu adına söz alan HDP milletvekili Nusrettin Maçin, konuşmasının bir bölümünde, "Geleceği biz inşa edeceğiz. Yeni Türkiye inşasında halkların kardeşliği ve birliğini biz sağlayacağız. Türkiye'ye demokrasi ve barış, Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bu sözlere "Kürdistan'a özgürlük diyor, Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmeye çalışıyor, müdahale eder misiniz? Tutanaklardan çıkarılması gerekir" diye tepki gösterdi.

Tutanakların incelenmesinin ardından Maçin'e İç tüzük hükümleri gereği üç birleşime katılmama cezası verilmesi oya sunuldu ve kabul edildi. Ardından da Maçin, Genel Kurul dışına çıkarıldı. Maçin, Genel Kurul'un, Perşembe, Cuma ve cumartesi günkü birleşimlerine katılamayacak.

'İdari bölünmeden söz etmedi'

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Maçin'in "Kürdistan'a özgürlük" ifadesi ile idari bir bölünmeden söz etmediğini coğrafi, kültürel, tarihsel bir ifade olarak Kürdistan ifadesinin kullandığını belirterek, cezayı haksız bulduğunu ifade etti.

Birleşimi yöneten Bilgiç ise Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısına ve sınırlarını değiştirmeye yönelik her ifadenin, Genel Kurul'dan çıkarma cezası gerektirdiğini ve cezanın yerinde olduğunu söyledi.

Beştaş: Soylu beni tehdit etti

Görüşmelerin devamında İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu da Soylu'ya bazı sorular yöneltti. Soylu söz alarak kürsüye geldiğinde, HDP'nin terörle işbirliği yaptığına yönelik iddiaları dile getirdi. Bunun üzerine Meral Danış Beştaş, sataşmaya yanıt vermek üzere kürsüye çıktı.

Beştaş, daha sonra da kürsüden dönerken Soylu'nun kendisini tehdit ettiğini söyledi:

"Bakan Bey biraz önce ben kürsüden yerime giderken beni açıkça tehdit etti. 'Akşam göreceksin, başını öne eğerek çıkacaksın' dedi. Bakan Bey biz, milletvekilleri olarak sizin bütün suçlarınıza, saldırınıza, kumpaslarınıza rağmen boyun eğmedik, teslim olmadık. Halk iradesine saygı göstermeyi öğreneceksiniz."

Meclis'te bir kavga daha: İçişleri Bakanı Soylu CHP'li Özel'in üzerine yürüdü

Görüşmelerin ilerleyen saatlerinde Soylu'nun merkezinde olduğu bir tartışma daha yumruklu kavgaya dönüştü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel kürsüye çıkarak, Soylu'nun kendisine sorulan sorulara cevap vermemesini eleştirdi.

Özel "Thodex'le Türkiye'de 300 binden fazla insanın dolandırılmasına yol vermesini ve görevini yapmamasını açıklamamak için, bir suç örgütü liderine koruma vermesiyle ilgili soruya cevap vermemek için, karakol baskını sorusuna cevap vermemek için, insan kaçakçılığı ile ilgili ağır kusuruna cevap vermemek için, Aliye Uzun konusuna cevap vermemek için böyle konuşmaya karar verdi'. Sonra sinir krizi geçirerek diyor ki 'Devlete iftira attırmam.' Devlete iftira yok, ama kendisine soru soranlar var." dedi.

Özel'in "Kahraman Mehmetçik'i, ayakta alkışlar mısın deyip kendi ayakta alkışlanıyormuş çakallığı yapana alet olmayın'' sözleri üzerine AK Parti sıraları hareketlendi.

Önce AKP'li Alpay Özalan, Özel'in üzerine yürürken AKP'li milletvekilleri kendisini durdurmaya çalıştı. Ardından Süleyman Soylu da locadan çıkarak Özel'in üzerine yürüdü.

Olaya müdahale etmeye çalışan CHP'li ve AKP'li vekiller arasında yumruklaşmalara varan itiş kakış yaşandı.

Özel ve Soylu'dan karşılıklı 'dava' açıklaması

Olayların yatışmasının ardından söz alarak kürsüye çıkan Soylu, "çakal" ifadesi için Özgür Özel'e dava açacağını söyledi:

"Özgür Özel'i mahkemeye vereceğim. İnşallah hakim ehliyet verir de ceza alır. İki; hiç endişe etmeyin, Allah'a şükür, Recep Tayyip Erdoğan, Doktor Devlet Bahçeli Bey… Size bir şey söyleyeyim; geliyor gelmekte olan."

Özgür Özel de "Zaman aşımına uğramamış ne konu varsa ben de ona dava açacağım. Akıl baliğ meselesini tartışıyor. Cezai ehliyeti var mı filan? Sayın Bakan, herhalde çocukları uzak tutamadığı bazı kimyasallardan kendini de uzak tutamıyor. Neyin kafası bu ben de anlamadım." açıklaması yaptı.

Meclis'te yaşananları, TİP Milletvekili Sera Kadıgil Twitter'dan paylaştı.

https://twitter.com/serakadigil/status/1468684417988190218?s=20

Soylu, aynı konuşmasının devamında "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i bu sabah HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz" dedi.

Soylu'nun konuşması sırasında HDP milletvekillerinin pankart kaldırması üzerine Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, böyle bir uygulama olmadığını söyleyerek indirmelerini istedi. AK Parti milletvekilleri, HDP'lileri masalara vurarak protesto etti.

HDP'li Kerestecioğlu: Ay'a sert iniş yapılacakmış, lütfen yanınızdaki zatı da götürün

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi yatırımları ile Milli Uzay Programı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Varank, "Türk mühendis ve teknisyenlerinin tasarladığı araçla aya sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Uzayda ateşleyeceğimiz hibrid roket motorunun testlerini sürdürüyoruz." dedi.

Bu konuşmanın ardından HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Süleyman Soylu'yu kast ederek "Gün boyu herkese parmak sallayıp herkesi geren, sonra da mutlulukla gülümseyen, gerçekten enteresan bir kişilikle karşı karşıyayız" dedi:

"Şimdi ben Sanayi Bakanı'ndan bir ricada bulunacağım çünkü 'uzay vatan' diye bir kelime de kullanıldı, sanıyorum orada da bir parselleme durumu var. Ay'a sert iniş yapılacakmış. Lütfen, gerçekten, yanınızdaki zatı da götürün. Hava değişimi iyi gelir diyorum çünkü burada bu kadar parmak sallayacak bir durum yok."

Varank, milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtlarken HDP'li Kerestecioğlu'nun Soylu ile ilgili sözlerini hatırlatarak "Biraz önce HDP'li bir vekil bakan, arkadaşlarımızdan birinin uzaya gitmesi ile ilgili bir ifade kullandı. Biz bakan arkadaşlarımıza dünyada ihtiyaç duyuyoruz. Ama çok meraklıysanız sizin ilkel görüşlerinizi uzay çöplüğüne yollayabiliriz." yanıtını verdi.