TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bekamıza yönelik tehdit ve tehlikeleri hiçbir gerekçeyle görmezden gelemeyiz. Bu hassasiyet ve sorumluluk her şeyden ve herkesten önce Meclisimizin mensuplarında olmalıdır. Tıpkı 23 Nisan 1920 Meclisi gibi." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

MHP Grubu adına söz alan Erkan Akçay, Meclisin, İstiklal Savaşı'nı yöneten Gazi Meclis olduğunu hatırlattı.

TBMM'nin, milletin bağımsızlığına ve geleceğine yönelik saldırılar karşısında neleri göze alıp başarabileceğinin mümtaz bir numunesi olduğunu belirten Akçay, "Aziz milletimiz, bu Meclisle ümitleri boğan felaketlerden gözleri kamaştıran zaferler çıkarmıştır." diye konuştu.

Gazi Meclisin, yoklukları aştığını, zorlukları yendiğini, işgal ve esareti yok ettiğini ve zaferini 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ile taçlandırdığını anımsatan Akçay, "23 Nisan, Türk milletinin bağımsız, medeni, birlik içinde yaşama iradesidir. Etnik köken, dil, din, mezhep, yöre ayrımı yapmaksızın tam bağımsızlık ve milli devlet ülküsünde birleştiğimiz gündür. Teslimiyet belgelerini yırtıp atan cesaretin; manda ve himaye çağrılarını reddeden haysiyetin sesidir." değerlendirmesini yaptı.