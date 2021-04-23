HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılı: 23 Nisan 1920'de açılan meclis neden kuruldu, Milli Mücadele’deki rolü neydi?

TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılı: 23 Nisan 1920'de açılan meclis neden kuruldu, Milli Mücadele’deki rolü neydi?

23.04.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM bugün 101. yılını kutluyor. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 23 Nisan 1920'de açılan ilk 'Büyük Millet Meclisi' Türkiye'nin Milli Mücadele tarihinde bir dönüm noktası niteliğinde. Prof. Dr. Ahmet Demirel, o dönemi ve meclisin önemini BBC Türkçe'ye anlattı.

TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılı: 23 Nisan 1920'de açılan meclis neden kuruldu, Milli Mücadele’deki rolü neydi?

***Bu haber ilk kez 23 Nisan 2020'de, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılında yayınlanmıştır.

Video-haber: Esra Yalçınalp

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün 101. yılını kutluyor.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da açılan ilk 'Büyük Millet Meclisi', Türkiye'nin Milli Mücadele tarihinde bir dönüm noktası niteliğinde.

Her ilin, o ilden seçilen beş vekille temsil edildiği meclis açıldığında ülkenin koşulları nasıldı? Kurulmasına neden ihtiyaç duyulmuştu?

100 yıl sonra baktığımızda 1920 Meclisi neden önemli? Bugüne kıyasla ne gibi farklı özelliklere sahip? Meclis'in yetkileri o günden bugüne zaman içinde nasıl değişti?

'Birinci Mecliste Muhalefet' ve 'İlk Meclisin Vekilleri' kitaplarının yazarı siyaset bilimci Prof. Dr. Ahmet Demirel, geçen yıl, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılında BBC Türkçe'nin konuya dair sorularını cevaplamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanlandıran keşif... Yeni dinozor türü keşfedildi, 80 milyon yıl önce yaşamış!Heyecanlandıran keşif... Yeni dinozor türü keşfedildi, 80 milyon yıl önce yaşamış!
İçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı açıklamasıİçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

İş insanı,14 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

İş insanı,14 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Paraya doymamamızdan faydalandı

Paraya doymamamızdan faydalandı

Yatakta uygunsuz halde yakaladığı gelinini ve sevgilisini öldürdü!

Yatakta uygunsuz halde yakaladığı gelinini ve sevgilisini öldürdü!

Son Dakika: Türkiye genelinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son Dakika: Türkiye genelinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Otomobilde kanlı infaz!

Otomobilde kanlı infaz!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.