TCG KINALIADA DENİZ KUVVETLERİNE TESLİM EDİLECEK  

Haber: İstanbul DHA

Milli savaş gemisi TCG Kınalıada (F-514), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

TÖRENE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

İstanbul Tersane Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Savunma Sanayi İcra Kurulu'nun 2004'teki kararının ardından yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesi kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapımı tamamlanan Heybeliada, Büyükada ve Burgazada

korvet gemilerinin ardından Kınalıada 4. gemi olma özelliğini taşıyor. Kınalıada korvetinin tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetleri İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Gerekli olan tasarım, araştırma-geliştirme, tedarik ve hizmet alımı kapsamındaki çok sayıda eş zamanlı proje Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yerli ve milli imkanlar ölçüsünde yürütüldü.

50'Yİ AŞKIN YERLİ FİRMA ALT YÜKLENİCİ OLARAK GÖREV YAPTI

Platform sistemleri ve dizayn hizmetleri STM, silah ve sensör sistemleri ASELSAN, savaş yönetim sistemi HAVELSAN tarafından sağlanan Kınalıada korvetinde 50'yi aşkın yerli firma alt yüklenici olarak görev yaptı. Kınalıada

korvetinde, bu zamana kadar yurt dışından tedarik edilen ABD yapımı "Harpoon" deniz füzesi, ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen "Atmaca" füzesi de kullanılıyor. HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı'nın birlikte geliştirdiği Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi "Advent" de ilk kez Kınalıada gemisinde kullanılıyor.