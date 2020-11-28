TCL 10 SE incelemesi

TCL 10 SE, kullanıcılara kar gümüşü ve buz siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. 168 gram ağırlıktaki telefon, 8.39mm kalınlıkta. Genel olarak plastik malzeme kullanılarak hazırlanan telefon, tek elde kullanılabiliyor.

Tasarım detaylarına baktığımızda, sol taraftaki fiziksel tuş dikkat çekiyor. Zira bu tuş, Google Asistan’ı aktifleştiriyor. Ek olarak, arka taraftaki üçlü kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensörü de es geçmemek gerek. Parmak izi sensörünün gayet iyi çalıştığını, istenildiği taktirde yüz tanıma sisteminin de aktifleştirilebildiğini belirtelim.

EKRAN

TCL 10 SE, 6.52 inç büyüklüğünde LCD ekran ile geliyor. HD+ çözünürlük sunan bu ekran, 20:9 görüntüleme oranına sahip. Özellikle iç mekân kullanımlarında iyi olarak ifade edilebilecek bir görüntüleme kalitesi var. NXTVision teknolojisi sayesinde ekran görüntüleme tiplerinde düzenlemeler yapılabilir, uzun süreli kullanımlarda gözlerin korunması için göz koruma modu da aktifleştirilebilir.

TCL 10 SE TEKNİK ÖZELLİKLER

Telefon, MediaTek’in MT6762 Helio P22 (12 nm) çipsetiyle geliyor. 2018 yılında tanıtılan ve orta seviye telefonlara yönelik olduğu belirtilen bu çipsetin yanında 4GB RAM ve 128GB dahili depolama mevcut. Ek olarak microSD desteği de sunuluyor.