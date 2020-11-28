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TCL 10 SE incelemesi

28.11.2020 12:38 | Son Güncelleme:
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TCL 10 SE incelemesi

TCL 10 SE, büyük bir ekrana ve toplamda 4 kameraya sahip. İşte Fiyat/performans ürünü olarak listelenen TCL10 SE incelemesi.

TCL 10 SE, kullanıcılara kar gümüşü ve buz siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. 168 gram ağırlıktaki telefon, 8.39mm kalınlıkta. Genel olarak plastik malzeme kullanılarak hazırlanan telefon, tek elde kullanılabiliyor.

Tasarım detaylarına baktığımızda, sol taraftaki fiziksel tuş dikkat çekiyor. Zira bu tuş, Google Asistan’ı aktifleştiriyor. Ek olarak, arka taraftaki üçlü kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensörü de es geçmemek gerek. Parmak izi sensörünün gayet iyi çalıştığını, istenildiği taktirde yüz tanıma sisteminin de aktifleştirilebildiğini belirtelim.

EKRAN

TCL 10 SE, 6.52 inç büyüklüğünde LCD ekran ile geliyor. HD+ çözünürlük sunan bu ekran, 20:9 görüntüleme oranına sahip. Özellikle iç mekân kullanımlarında iyi olarak ifade edilebilecek bir görüntüleme kalitesi var. NXTVision teknolojisi sayesinde ekran görüntüleme tiplerinde düzenlemeler yapılabilir, uzun süreli kullanımlarda gözlerin korunması için göz koruma modu da aktifleştirilebilir.

TCL 10 SE TEKNİK ÖZELLİKLER

Telefon, MediaTek’in MT6762 Helio P22 (12 nm) çipsetiyle geliyor. 2018 yılında tanıtılan ve orta seviye telefonlara yönelik olduğu belirtilen bu çipsetin yanında 4GB RAM ve 128GB dahili depolama mevcut. Ek olarak microSD desteği de sunuluyor.

Android 10 işletim sisteminin bulunduğu telefonun kullanışlı bir arayüzü var ve uygulama çalıştırma performansı da iyi. Pek çok oyunu da rahatlıkla oynayabiliyorsunuz, fakat yüksek grafik işlem gücü isteyen oyunlarda yüksek performans beklememelisiniz. Örneğin Call of Duty Mobile’ı bu telefonda genel olarak rahatlıkla oynayabildik, fakat ara ara performans düşüşleri oldu ve görsel kalite de çok iyi düzeyde değildi.

TCL 10 SE’nin arka tarafında yapay zekâ destekli üçlü kamera sistemi bulunuyor: 48+5+2MP. 48MP değerdeki ana kamera ile özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel fotoğraflar çekilebiliyor. Video tarafına baktığımızda, yine iyi ışıklı ortamlarda 1080p 30FPS videolarda iyi sonuçlar çıkıyor. Video tarafında sarsıntıları engellemek için optik değil, elektronik görüntü sabitleme sisteminin kullanıldığını da belirtelim.

Ön taraftaki 8MP selfie kamera da iyi ışıklı ortamlarda selfie ve bokehli selfie’ler çekebiliyor. Yine de kameralar tarafında büyük beklentilerinizin olmaması gerektiğini belirtelim.

TCL 10 Plus incelemesiTCL 10 Plus incelemesi

NFC ve Bluetooth 5.0 gibi bağlantı teknolojilerine sahip olan telefonda 4000mAh pil bulunuyor. Bu pil, tek şarj ile gündelik kullanımda bir günü çıkarıyor. Eğer video ve oyun gibi detaylarla ilgilenmezseniz tek şarj ile 2 günü çıkarma şansınız da var.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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