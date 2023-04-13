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TDP lideri Sarıgül'den, AK Parti Erzincan İl Başkanlığına ziyaret

13.04.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti Erzincan İl Başkanlığını ziyaret etti. Sarıgül, yaptığı açıklamada, "Dedelerimizden, ecdadımızdan almış olduğumuz terbiyeyi en iyi şekilde taşıyacağız. Demokrasi büyük bir mutluluk, sandıktan çıkan vatandaşımızın verdiği iradeye hepimiz saygı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

TDP lideri Sarıgül'den, AK Parti Erzincan İl Başkanlığına ziyaret

CHP listelerinden 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim'inde Erzincan 1. sıra milletvekili adayı gösterilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti Erzincan İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci ve parti yöneticileri tarafından karşılanan Sarıgül'e, CHP milletvekili adayı Ufuk Aktaş ile CHP İl Başkanı Erdem Topçu eşlik etti.

Sarıgül, ziyaret sonrası gazetecilere, uzun yıllardır tanıdığı AK Parti Milletvekili Karaman ve AK Parti milletvekili adayı Şireci'ye başarılar dilediğini söyledi.

Seçimler bittikten sonra da dostluğun, arkadaşlığın baki kalması gerektiğini belirten Sarıgül, şunları kaydetti:

"Şunu içtenlikle bilmenizi istiyorum ki, her görev biter ama Erzincanlı olma görevi hiçbir zaman bitmez. Erzincanlı olmanın onurunu, gururunu her zaman yaşayacağız. Dedelerimizden, ecdadımızdan almış olduğumuz terbiyeyi en iyi şekilde taşıyacağız. Demokrasi büyük bir mutluluk, sandıktan çıkan vatandaşımızın verdiği iradeye hepimiz saygı göstereceğiz. Bu süre içerisinde biz bu seçimlerin barış içerisinde, kardeşlik ve hukuk içerisinde inşallah hemşehrilik duygusunun en üst düzeyde olduğu bir ortamda geçmesini arzu ediyoruz."

AK Parti Erzincan Milletvekili Karaman da Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde kendisinin İETT Genel Müdürü olarak görev yaptığını dile getirdi.

Sarıgül'ün çok eskiden tanıdığı, sevdiği bir arkadaşı olduğunu dile getiren Karaman, "Dostluğun, kardeşliğin, hoşgörünün şehri Erzincan'da hakikaten buna uygun olarak çalışmalarımızı yapacağımıza yürekten inanıyorum. Onun için bu dostlukla kardeşlikle bu seçime geçireceğiz inşallah. Demokrasinin gereği 14 Mayıs tarihinde bir seçim yapılacak. İnşallah AK Parti olarak biz kazanacağız diyoruz. Diğerlerinin de iddiaları olabilir ama biz kazanacağız. Dolayısıyla İnşallah 15 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı olarak seçmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz." diye konuştu. (AA)

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Erzincan Mustafa Sarıgül

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