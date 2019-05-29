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TDV Gazzeli çocuklara bayramlık giysi dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 15:10 | Son Güncelleme

TDV Gazzeli çocuklara bayramlık giysi dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Gazze'de yetim ve yoksul bin 500 çocuğa bayramlık giysi yardımında bulundu.

TDV'nin yardımları, Gazze Şeridi'ndeki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı ile iş birliği halinde dağıtıldı.

AA muhabirine konuşan TDV Yurtdışı Uzmanı Mustafa Erdem, Gazze'de pazartesi gününden bu yana yetim ve yoksul bin 500 çocuğa bayramlık giysi dağıttıklarını söyledi.

Son üç gün içerisinde Gazze'deki yüzlerce yetim ve ihtiyaç sahibi aileye de insani yardım ulaştırdıklarını aktaran Erdem, "TDV, ramazanın başından itibaren 90'dan fazla ülkede ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarda bulunuyor." dedi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Yusuf Hasan da TDV'nin Gazze'de 2 bin 200 aileye gıda kolisi dağıttığını ve bin 500 kişiye bayramlık giysisi yardımında bulunduğunu dile getirdi.

Hasan ayrıca TDV'nin bölgede 2 bin 500 kişiye de iftar yemeği verdiğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyondan fazla Filistinli 12 yıldır İsrail tarafından uygulanan gayri insani abluka nedeniyle çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
bayramlık Gazze (TDV)

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