TDV KAGEM'in yaz okulunda çocuklar eğlenerek öğreniyor

SEFA ŞAHİN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM) öğrencilere yönelik düzenlenen yaz okulunda Kur'an-ı Kerim, din ve hayat derslerinin yanı sıra yaş pasta ve kek yapımı, medya okur yazarlığı, fotoğrafçılık, mekatronik ve robotik kodlama atölye çalışmaları, eğlence formatında yapılıyor. TDV KAGEM Müdürü Nurcan Yavuzyiğit, merkez tarafından 10-17 yaş arasındaki kız ve erkek öğrencilere yönelik bu yıl beşincisi düzenlenen yaz okulu programını AA muhabirine anlattı. Eğitimlerin bu yıl ortaokul ve lise öğrencileri ayrı ayrı olmak üzere iki periyot şeklinde yapıldığını belirten Yavuzyiğit, üç hafta süren eğitimlerin 2 Ağustos'ta sona ereceğini bildirdi. Yavuzyiğit, bu yıl "Cuma namazı" etkinliği kapsamında çocuklarla başkentin merkezi ve tarihi camilerini ziyaret edip ardından namaz kıldıklarını belirterek, "Sabah itibarıyla iki ders üst üste Kur'an-ı Kerim dersi oluyor. Bilenler ve bilmeyenler olarak sınıfları ikiye ayırdık. Kur'an-ı Kerim'den sonra din ve hayat dersini ekledik. Burada temel dini, akaidi bilgiler, Hz. Peygamber döneminden ve Kur'an-ı Kerim'den kıssalarla bunları birazcık daha hikayeleştirip anlatarak eğitim vermeye çalıştık." dedi.

Geleneksel Türk-İslam sanatlarından çini ve geometrik desen, fotoğrafçılık, yaş pasta ve kek yapımı ile mekatronik ve robotik kodlama gibi atölye çalışmalarının yapıldığını aktaran Yavuzyiğit, "Çini atölyesi için öğrencilerimize bazı materyaller getirdik. Onları kendileri boyuyorlar. Sonra hocamız onları fırınlıyor. Sonunda da yapmış oldukları bu eserleri çerçeveleterek kendilerine hediye ediyoruz." diye konuştu. - Sosyal medya kullanan öğrenciler için fotoğraf atölyesi Yavuzyiğit, uzmanlar eşliğinde ilk yardım eğitimi, beslenmenin önemi ve zaman yönetimi gibi konularda seminerler verildiğini bildirerek, sözlerine şöyle devam etti: "Program boyunca doğrudan bilgi sunmak yerine bilginin temeli ve kaynağı, nerede ve nasıl kullanılacağına dair ipuçları ile birlikte gençlerin öğrenirken keyif alması da asıl önceliğimiz oldu. Özellikle sosyal medya kullanan lise öğrencileri için fotoğraf atölyesi kurduk. Instagram fotoğrafçılığı diyebiliriz. Bir saat onun dersini, tekniklerini aldılar. Sonra da Ankara Kalesi'nde bir keşfe çıkıp uygulamalı olarak öğrendiler. Öğrencileri Mamak'ta Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi'ne götürdük. Ayrıca Tepetaklak Ev'i ziyaretimizde çok renkli kareler çıktı."