TDV, Kosova Müslümanlarını iftarda buluşturuyor

PRİŞTİNE (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kosovalı ihtiyaç sahibi yüzlerce Müslümanı ülke genelindeki camilerde kurduğu iftar sofralarında buluşturuyor.

Ramazan faaliyetleri kapsamında başkent Priştine'ye gelen vakıf ekipleri, ülkenin 12 farklı yerleşim biriminde Türkiye'deki hayırseverlerin desteğiyle iftar sofraları kuruyor.

İftarlara Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türkiye Maarif Vakfı Kosova Direktörü Mesut Özbaysar, Priştine Alauddin Medresesi Müdürü Yakup Çunaku, Fushe Kosova Müftüsü Pajazit Ternava ile burada faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vakıf gönüllüleri katılıyor.

Ülkedeki camilerde tertiplenen iftarlarda vakıf bu yıl toplam bin 536 kişiyi Türkiye'nin desteğiyle kurulan iftar sofralarında buluşturmayı hedefliyor.

Büyükelçi Sakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki hayır sahiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İftara katılmaktan duyduğu memnuniyeti anlatan Sakar, ''Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığına ve TDV'ye buradaki kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeyi amaçlayan iftarları ve diğer tüm yardım faaliyetleri için teşekkür ediyoruz. Bu iftarlar kardeşliğimizi ve dostluğumuzu pekiştirecek çok önemli adımlardır. Bizler bu iftarların da katkısıyla Müslüman kardeşlerimizle ramazan coşkusu yaşıyoruz.'' dedi.