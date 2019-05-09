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TDV, Kosova Müslümanlarını iftarda buluşturuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 22:21 | Son Güncelleme

TDV Kosova'daki camilerde tertiplenen iftar sofralarında Müslümanları bir araya getiriyor - Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar: - "Bu iftarlar kardeşliğimizi ve dostluğumuzu pekiştirecek çok önemli adımlardır"

PRİŞTİNE (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kosovalı ihtiyaç sahibi yüzlerce Müslümanı ülke genelindeki camilerde kurduğu iftar sofralarında buluşturuyor.

Ramazan faaliyetleri kapsamında başkent Priştine'ye gelen vakıf ekipleri, ülkenin 12 farklı yerleşim biriminde Türkiye'deki hayırseverlerin desteğiyle iftar sofraları kuruyor.

İftarlara Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türkiye Maarif Vakfı Kosova Direktörü Mesut Özbaysar, Priştine Alauddin Medresesi Müdürü Yakup Çunaku, Fushe Kosova Müftüsü Pajazit Ternava ile burada faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vakıf gönüllüleri katılıyor.

Ülkedeki camilerde tertiplenen iftarlarda vakıf bu yıl toplam bin 536 kişiyi Türkiye'nin desteğiyle kurulan iftar sofralarında buluşturmayı hedefliyor.

Büyükelçi Sakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki hayır sahiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İftara katılmaktan duyduğu memnuniyeti anlatan Sakar, ''Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığına ve TDV'ye buradaki kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeyi amaçlayan iftarları ve diğer tüm yardım faaliyetleri için teşekkür ediyoruz. Bu iftarlar kardeşliğimizi ve dostluğumuzu pekiştirecek çok önemli adımlardır. Bizler bu iftarların da katkısıyla Müslüman kardeşlerimizle ramazan coşkusu yaşıyoruz.'' dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Nevzat Sabri Akın da geleneksel olarak Kosova'da iftar vermeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

İftarların belli programlar dahilinde ay boyunca devam edeceğini belirten Akın, ''İftarlar güzel geçiyor. Kosovalı din kardeşlerimizle bir arada olmak bizi mutlu ediyor. Türkiye'nin Kosova'ya sunduğu yardımlar iki ülke arasındaki köprüleri güçlendirecektir. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.'' şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
iftar Kosova Ramazan (TDV)

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