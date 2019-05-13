TDV Kütahya şubesinden şehit ve gazi aileleri için iftar programı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kütahya Şubesi tarafından şehit ve gazi aileleri için iftar programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu’nun katılımıyla İl Özel İdaresi sosyal tesislerinde gerçekleşen program, Kur’an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunmasıyla başladı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, iftar sofralarının paylaşıldıkça daha anlamlı hale geldiğini söyledi.

İftar davetine icabet eden şehit yakınları, gaziler ile sivil toplumu kuruluşu temsilcilerinin katılımlarının kendilerine güç verdiğini belirten Toraman, şöyle konuştu:

"Bu coğrafyada bağımsız ve hür bir şekilde yaşamanın, kendi milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yaşamanın bedeli var. Bu bedeli, kahraman evlatlarınız, Mehmetçiklerimiz kanlarıyla, canlarıyla ödüyorlar. Biz onların bu büyük fedakarlıkları sayesinde bağımsız bir şekilde, huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyoruz. Bu yüzden onların hakkını ödeyemeyiz. Ümit ediyoruz ki yüce Allah onları en iyi şekilde ödüllendirecek. Biz de onların emaneti olan şehit ailelerimize gücümüz yettiğince sahip çıkmaya, onlarla beraber olmaya devam edeceğiz."