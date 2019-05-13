TDV Kütahya şubesinden şehit ve gazi aileleri için iftar programı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kütahya Şubesi tarafından şehit ve gazi aileleri için iftar programı düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu’nun katılımıyla İl Özel İdaresi sosyal tesislerinde gerçekleşen program, Kur’an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunmasıyla başladı.
Kütahya Valisi Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, iftar sofralarının paylaşıldıkça daha anlamlı hale geldiğini söyledi.
İftar davetine icabet eden şehit yakınları, gaziler ile sivil toplumu kuruluşu temsilcilerinin katılımlarının kendilerine güç verdiğini belirten Toraman, şöyle konuştu:
"Bu coğrafyada bağımsız ve hür bir şekilde yaşamanın, kendi milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yaşamanın bedeli var. Bu bedeli, kahraman evlatlarınız, Mehmetçiklerimiz kanlarıyla, canlarıyla ödüyorlar. Biz onların bu büyük fedakarlıkları sayesinde bağımsız bir şekilde, huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyoruz. Bu yüzden onların hakkını ödeyemeyiz. Ümit ediyoruz ki yüce Allah onları en iyi şekilde ödüllendirecek. Biz de onların emaneti olan şehit ailelerimize gücümüz yettiğince sahip çıkmaya, onlarla beraber olmaya devam edeceğiz."
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da Türkiye Diyanet Vakfının geleneksel hale getirdiği iftar programında, şehit yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelmiş olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Bu toprakların şehit kanlarıyla sulanmış müstesna topraklar olduğunu vurgulayan Hazırlar, "Bu topraklar bu aziz milletle inşallah kıyamet sabahına kadar payidar olacaktır. Yeter ki bizler bu birliği, beraberliği, kardeşliği devam ettirelim. Bu birlik ve beraberliğin karşısında hiçbir gücün duramayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi.
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