HABER

TDV’den iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 00:25 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), düzenlediği iftar programı ile basın mensuplarını ağırladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), düzenlediği iftar programı ile basın mensuplarını ağırladı. Programa, TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat da katıldı. Polat, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, TDV’nin faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, dört ana faaliyet alanlarının olduğunu belirterek, “Bir tanesi hayri hizmetler. Hayri hizmetlerde, insani yardım var, Ramazan çalışmaları var, kurban çalışmaları var, kriz bölgelerine yapılan çalışmalar var” dedi. En büyük çalışma alanlarının eğitim olduğunu ifade eden Polat, “Eğitim konusunda çok kapsamlı çalışmalar yürütüyor Vakfımız. 111 ülkeden öğrenci getiriyoruz” diye konuştu. Polat, yurtlar konusunda da çalışmalar yaptıklarını ve 22 ilde 35 yurtları olduğunu dile getirdi.

Polat, TDV olarak verdikleri burslar ve programlar hakkında da bilgi verdi. Polat, “Zekat öyle bir şey ki sağlıklı toplandığında, gerçekten verenin niye verdiğini, ne zaman hesaplayacağını, nereye verebileceğini bilerek organize bir şekilde toplandığında ya da kendi elleriyle sağlıklı bir şekilde ulaştırdıklarında çok ciddi bir pozitif potansiyel ortaya çıkıyor. Zekatın düzgün dağıtıldığı toplumlarda fakirliğin olması mümkün değil” şeklinde konuştu.

Polat, Katılım Bankaları Birliğinin hesaplamalarına göre Türkiye’nin zekat potansiyelinin 55 milyar dolar olduğunu da ifade etti. Dünyanın 145 ülkesinde faaliyet gösterdiklerini kaydederek, "Milletimizin adını, bayrağını oralarda temsil ediyoruz, insanlara gösteriyoruz. Ramazan temamız ’Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin’. Beklenen bir millet olduğumuzu oralarda yaptığımız çalışmalarda defalarca şahit oluyoruz. Hasret, sevinç ve coşkuyla karşılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulunduDışişleri Bakanı Çavuşoğlu Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü (1)Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü

Esenyurt'ta akraba kavgası kanlı bitti! Kan donduran olay

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Son dakika! Küçük Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.