TDV'den Senegal'de 63 bin kişiye kurban yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), gönüllüleri vasıtasıyla Senegal'de 63 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırmak için kesimlere başladı.
Başkent Dakar, eski başkent Saint Luis ile Louga ve Tambacounda olmak üzere ülkede 16 bölgede 4 bin 500 büyükbaş hayvan kesimini gerçekleştiren TDV gönüllüleri, kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için dağıtıma başladı.
TDV Senegal Heyeti Sorumlusu Dr. Vugar Akifoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den toplam 31 bin 500 kurban hissesi ile Senegal'e geldiklerini söyledi.
Kurban etlerinin ihtiyaç sahibi 63 bin aileye dağıtılmak üzere hazırlandığını ifade eden Akifoğlu, yurt dışında 145 ülkenin 436 bölgesinde TDV'nin görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesim ve dağıtım işlemlerinin gerçekleştirileceğini belirtti.
Senegal'e gelen gönüllü heyet içinde yer alan Amasya Taşova Vaizi Turan Ali Durupınar da "TDV gönüllüleri olarak Senegal halkının yoğun ilgisiyle, teşekkürler karşılandık. Bu teşekkürleri Senegal'e kurbanlarını bağışlayan hisse sahiplerine ve Türk halkına armağan ediyoruz." dedi.
Durupınar, TDV çatısı altında bu hizmetlerde bulunmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti.
- "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş"
TDV, bu yıl "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla Başta Afrika, Balkan ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere, yurt içinde 280 merkezde, yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde kurban kesimi gerçekleştiriyor.
Kesilen kurbanların etleri, yaklaşık 6 bin 500 kişilik TDV gönüllü ekipleriyle yaklaşık 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırılacak.
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