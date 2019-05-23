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TDV'den Yeni Zelanda'da iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:20 | Son Güncelleme

Terör saldırısında 51 Müslüman'ın şehit edildiği Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından iftar programı düzenlendi

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) terör saldırısında 51 Müslüman'ın şehit edildiği Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iftar programı yapıldı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" sloganıyla başlatılan 2019 ramazan yardım kampanyası kapsamında vakıf, iyilik sofralarıyla toplumun farklı kesimlerini bir araya getiriyor.

Bu kapsamda vakıf tarafından Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde terör saldırısında 51 Müslüman'ın şehit edildiği El Nur Camisi ile Canterbury Üniversitesi kampüsündeki mescitte toplam 500 kişilik iftar verildi.

Toplumun her kesiminden katılımın sağlandığı iftar programında terör saldırısında şehit edilen Müslümanlar için dua edildi.

Ramazan faaliyetleri kapsamında gıda yardımı paketleri, ayni ve nakdi yardımlar ile yetimlere bayramlık kıyafet dağıtımında bulunan vakıf, bu ay boyunca 75 ülke, 108 bölgede ve Türkiye'de 81 ilde kurduğu iyilik sofralarında yüz binlerce kişiyi ağırlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
iftar programı türkiye diyanet vakfı Yeni Zelanda

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