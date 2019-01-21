Türk Eczacıları Birliğince (TEB), eczacılık fakültesi kontenjanlarının, sektörün iş gücü ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmesi, bu fakültelere girişlerde taban puanı sınırlaması getirilmesi, yeni eczacılık fakültesi açılmaması ve kontenjanların acilen azaltılması gerektiği bildirildi.

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, "Mühendislik lisans programları ile tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlıkla ilgili ilişkili diğer programlarda öğrenci alabilmek ve eğitimi sürdürebilmek için gerekli asgari koşulların belirlendiği" yönündeki açıklaması hatırlatıldı.

Asgari şartlarla ilgili yıllardır mücadele veren bir meslek örgütü olarak TEB'in, Saraç'ın açıklamasını olumlu bulduğu ve desteklediği vurgulanan açıklamada, "Türkiye'nin kalkınması açısından yeni üniversite ve fakültelerin açılmasını önemli bulmakla birlikte bunu yaparken insan gücü ihtiyacının göz önünde bulundurulması son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Sağlık Bakanlığı Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu"na göre, 2023 yılı için eczacı ihtiyacının yaklaşık 32 bin 900 olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, "Ancak Eczacı Bilgi Sistemi güncel verilerine göre üye eczacı sayısı, halihazırda 37 bini geçmiş durumda. Eczacı akademisyen görmeden mezun olan eczacılık fakültesi öğrencilerini bir kez daha hatırlatıyor, altyapısı yetersiz, laboratuvarları eksik, fiziki ve sosyal mekanları kısıtlı alanlarda bilimsel çalışmaların yapılamayacağını bir kez daha ifade ediyoruz." görüşü savunuldu.