"Tebeşir" isimli köpek öğrencilerle derse girdi

Adıyaman'da "Tebeşir" adlı köpek, okulun ilk gününde öğrencilerle bir araya geldi.

15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda görevli memur Şafak Oruç'un hayata geçirdiği, "Her Sınıfın Hayvan Dostu Bulunsun Projesi" kapsamında Tebeşir isimli köpek, okulun ilk gününde sınıf sıralarında oturdu.

Öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Tebeşir ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Okulda memur Şafak Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada Tebeşir adlı köpeği eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencilerle tanıştırdıklarını söyledi.

Veteriner Müdürlüğü'nden aldıkları ve daha önce adı "Benjamin" olan köpeğin adını "Tebeşir" olarak değiştirdiklerini ifade eden Oruç, "Öğrenciler, köpeği görünce çok mutlu oldu. Aslında geçen yıl okulda köpeğin olmasını çok istemiştik fakat kısmet olmadı. Bu yıl köpeği, Veteriner Müdürlüğünde görünce çocuklara da uygun olduğunu düşündüm. Sonuç itibarıyla sahiplenmiş olduk. Köpeğimiz de mutlu. En azından bir yuva sahibi oldu. Çocuklar bu şekilde hayvan sevgisini daha çok pekiştiriyor. Projemiz devam ediyor. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayıp farkındalık yaratmak istiyoruz. Projenin sadece bizim okulla sınırlı kalmayıp Türkiye'deki bütün okullara yayılmasını arzu ediyorum." diye konuştu.

15 Temmuz Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Hilal Özkan da Tebeşir'in, adı gibi çok tatlı bir köpek olduğunu ve eğitim-öğretim yılının ilk gününde ona sahiplendiklerini belirterek, "Sevgiye muhtaç olduğunu gördük. Benim gibi tüm arkadaşlarım Tebeşir'i çok sevdik." dedi.

