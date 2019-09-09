HABER

"Tebeşir" isimli köpek öğrencilerle derse girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:49 | Son Güncelleme

Adıyaman'da,"Her Sınıfın Hayvan Dostu Bulunsun Projesi" kapsamında 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda eğitimin ilk gününde Tebeşir isimli köpek öğrencilerle buluşturuldu - Tebeşir, kendisine yakın ilgi gösteren öğrencilerin yanında sınıfta oturdu

Adıyaman'da "Tebeşir" adlı köpek, okulun ilk gününde öğrencilerle bir araya geldi.

15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda görevli memur Şafak Oruç'un hayata geçirdiği, "Her Sınıfın Hayvan Dostu Bulunsun Projesi" kapsamında Tebeşir isimli köpek, okulun ilk gününde sınıf sıralarında oturdu.

Öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Tebeşir ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Okulda memur Şafak Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada Tebeşir adlı köpeği eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencilerle tanıştırdıklarını söyledi.

Veteriner Müdürlüğü'nden aldıkları ve daha önce adı "Benjamin" olan köpeğin adını "Tebeşir" olarak değiştirdiklerini ifade eden Oruç, "Öğrenciler, köpeği görünce çok mutlu oldu. Aslında geçen yıl okulda köpeğin olmasını çok istemiştik fakat kısmet olmadı. Bu yıl köpeği, Veteriner Müdürlüğünde görünce çocuklara da uygun olduğunu düşündüm. Sonuç itibarıyla sahiplenmiş olduk. Köpeğimiz de mutlu. En azından bir yuva sahibi oldu. Çocuklar bu şekilde hayvan sevgisini daha çok pekiştiriyor. Projemiz devam ediyor. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayıp farkındalık yaratmak istiyoruz. Projenin sadece bizim okulla sınırlı kalmayıp Türkiye'deki bütün okullara yayılmasını arzu ediyorum." diye konuştu.

15 Temmuz Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Hilal Özkan da Tebeşir'in, adı gibi çok tatlı bir köpek olduğunu ve eğitim-öğretim yılının ilk gününde ona sahiplendiklerini belirterek, "Sevgiye muhtaç olduğunu gördük. Benim gibi tüm arkadaşlarım Tebeşir'i çok sevdik." dedi.

PARTNER'Susamam' ile salladılar'Susamam' ile salladılar
Konyalı asker Hakkari’de şehit düştüKonyalı asker Hakkari’de şehit düştü
Siparişler down sendromlu gençler içinSiparişler down sendromlu gençler için
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman köpek Tebeşir

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşure günü mesajları 2019: İslam aleminin Aşure Günü için en güzel ve anlamlı mesajlar

Aşure günü mesajları

Lezzetli ve pratik aşure tarifi (Videolu anlatım): Aşure gününde paylaşmak için!

Aşure günü için lezzetli aşure tarifi

Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları: Günün anlam ve önemi!

İzmir'in kurtuluşunun 97. yılı kutlanıyor!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütünün 'gizli gücü' Diyarbakır'da yakalandı

Son dakika! Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.