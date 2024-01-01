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Tebliğciler yılbaşı akşamı Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı

01.01.2024 00:19 | Son Güncelleme:
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Tebliğciler olarak bilinen grup bu defa Taksim Meydanı'nda ortaya çıktı. Yılbaşı öncesinde meydanda gezen bildiriler dağıttı.

Tebliğciler yılbaşı akşamı Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı

Taksim Meydanı'nda, 'Tebliğciler' olarak bilinen bir grup yeni yıl kutlamaları öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildirileri dağıttı.

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Bildiri dağıtan Bilal Demir, "Bugün yılbaşı, yılbaşı kutlamak Müslümanlara mahsus bir şey değildir. Kim bir kavime benzerse onlardandır. Onun için Müslümanlar dikkat edecekler. Ayet-i Kelimede diyor ki; Sana gelen ilimden sonra4 sen onların hevasına uyarsan yani Yahudi ve Hristiyanlara, büyük zalimlerden olursun. Buna dikkat etmek lazım. Biz Müslümanız, Müslüman gibi yaşamalıyız. Yılbaşı bizim işimiz değil. Bizim bu sözümüz müslümanlaradır, Müslüman olmayanlara değil. Müslümanlar olarak biz kurana göre yaşamak zorundayız, mecburuz" dedi.(DHA)


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taksim meydan
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