Tecavüz davalarının sayısı neden düşüyor?

Kraliyet Savcılığı (CPS) verilerine göre, İngiltere ve Galler'de adli makamlara bildirildiği halde mahkemeye taşınmayan tecavüz vakalarının sayısı gün geçtikçe artıyor.

Son 5 yılda polise bildirilen ve kayıtlara "tecavüz vakası" olarak geçen olayların sayısı hızla artarak 59 bin 747'ye yükseldi. Ancak aynı sürede bu vakaların arasından mahkemeye taşınanların oranı, yarıdan fazla düştü.

2020'nin başından Mart ayı sonuna kadar mahkemeye taşınan tecavüz vakalarının sayısı 2 bin 102'ye geriledi. Geçen yıl bu sayı 3 bin 43'tü.

Rape Crisis (Tecavüz Krizi) isimli gönüllü kuruluştan Katie Russell, "Bu, tecavüz ya da her türlü cinsel şiddetin mağdurları için yıkıcı bir durum. Bu rakamların ne kadar iç karartıcı olduğu konusunda tartışmaya yer yok." açıklaması yaptı.

İngiltere'de bir vakanın polise bildirilmesinden sonra mahkemeye taşınmasına kadar geçen sürede aşılması gereken bazı zorluklar var.

Bu sürecin her bir aşamasında daha fazla vakanın kayıtlardan çıkarılarak düştüğü görülüyor.

Bunun sonucunda da mahkemelere taşınan tecavüz vakalarının sayısı, ilk aşamada polise bildirilen tecavüz vakalarının çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Bunların da sadece bir kısmı mahkumiyetle sonuçlanıyor, yani bazılarında herhangi bir sanık tecavüzle suçlanmıyor ve ceza almıyor.