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Tecno Mobile Tecno Spark 4 Lite ve Tecno Camon 12 Air ile Türkiye'de! İşte fiyatlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.03.2020 16:46 | Son Güncelleme

Bir süredir Türkiye operasyonu için hazırlıklarını sürdüren Tecno Mobile bugün Türkiye etkinliğini gerçekleştirdi. Tecno Mobile düzenlediği etkinlikte Tecno Spark 4 Lite ve Tecno Camon 12 Air isimli iki yeni akıllı telefonunu Türkiye'de satışa çıkaracağını duyurdu. İşte Tecno Spark 4 Lite ve Tecno Camon 12 Air'ın özellikleri ve fiyatı...

Tecno Mobile Tecno Spark 4 Lite ve Tecno Camon 12 Air ile Türkiye'de! İşte fiyatlar

Tecno Mobile ismi aslında bizlere çok yabancı değil. Firma bir süredir Türkiye'ye gelmek için çalışmalar yürütüyordu. Son zamanlarda bu çalışmalarına ağırlık veren şirket bugün bir etkinlik düzenledi. Etkinlik ile birlikte resmen Türkiye pazarına girdiğini açıklayan Tecno Mobile bir de sürpriz yaparak ilk etapta Türkiye'de satışa çıkaracağı akıllı telefonları tanıttı.

TECNO MOBİLE TECNO SPARK 4 LİTE ÖZELLİKLERİ

Tecno Mobile Tecno Spark 4 Lite ile başlayalım. Giriş seviyesi olarak konumlandırılan Tecno Spark 4 Lite, 6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekranı bünyesinde barındırıyor. Bu ekran tıpkı bugün tanıtılan Oppo Find X2 serisi gibi nokta çentiğe sahip ve bu nokta çentikte 8 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Tecno Spark 4 Lite(1)

Tecno Spark 4 Lite gücünü ise MediaTek Helio A22 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 4GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Spark 4 Lite'ın arka kamerası tıpkı ön kamerası gibi 8 MP çözünürlüğünde. Arka tarafta maalesef ki tek kamera yer alıyor. Bu biraz üzücü bir durum olsa da telefonunun giriş seviye bir akıllı telefon olduğunu unutmamak gerekiyor. Arka taraftaki 8 MP'lik kameranın hemen altında ise parmak izi okuyucusu bulunuyor.

TECNO MOBİLE TECNO SPARK 4 LİTE FİYATI

4000 mAh değerinde bir bataryaya sahip olan Tecno Spark 4 Lite Türkiye'de 1099 TL'den satışa çıkacak. Telefon önümüzdeki günlerde satışta olacak. Şimdi Tecno Mobile Tecno Camon 12 Air'e gelelim.

TECNO MOBİLE TECNO CAMON 12 AİR ÖZELLİKLERİ

Tecno Mobile Tecno Camon 12 Air, Tecno Spark 4 Lite'a göre daha üst segmente hitap ediyor ancak yine de bir amiral gemisi değil. Bu anlamda MediaTek yapımı Helio P22 işlemcisinden gücünü alan akıllı telefon, 4GB RAM'e ve 64 GB dahili depolama alanına sahip. 6,55 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekrana ev sahipliği yapan Tecno Camon 12 Air, yine nokta çentik ile ön tasarımını tamamlıyor. Bu çentikte f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Camon 12 Air(1)

Tecno Camon 12 Air'in arka tarafında ise üçlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumun ana kamera 16 MP çözünürlüğe sahip. Diğer kameralar ise sırasıyla 5 MP + 2 MP olarak sıralanıyor. 4000 mAh pil ile gelen Tecno Camon 12 Air, Türkiye'de 1.649 TL'den satışa sunulacak.

TECNO MOBİLE TECNO CAMON 12 AİR FİYATI

Android 9 Pie işletim sistemi ile çalışan telefon, HIOS 5.5 kullanıcı arayüzüne ev sahipliği yapıyor. Arka tarafında parmak izi okuyucuya ev sahipliği yapan telefon, 4000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor.

Tecno Mobile Tecno Spark 4 Lite Teknik Özellikleri

  • 6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran (nokta çentikli)
  • MediaTek Helio A22 işlemci
  • 4GB RAM
  • 32GB dahili depolama alanı
  • 8 MP arka kamera
  • 8 MP ön kamera
  • 4000 mAh batarya
  • MicroUSB 2.0 girişi
  • Parmak izi okuyucu
  • Android 9.0 Pie
  • 1.099 TL

    Tecno Mobile Tecno Camon 12 Air Teknik Özellikleri

  • 6,55 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde nokta çentikli ekran
  • MediaTek Helio P22 işlemci
  • 4GB RAM
  • 64GB dahili depolama alanı
  • 16 MP + 5 MP + 2 MP arka kamera
  • 8 MP ön kamera
  • 4000 mAh batarya
  • Parmak izi okuyucu
  • Android 9.0 Pie
  • HIOS 5.5 arayüzü
  • 1.649 TL
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