Tecno Mobile Tecno Spark 4 Lite ve Tecno Camon 12 Air ile Türkiye'de! İşte fiyatlar

Tecno Mobile ismi aslında bizlere çok yabancı değil. Firma bir süredir Türkiye'ye gelmek için çalışmalar yürütüyordu. Son zamanlarda bu çalışmalarına ağırlık veren şirket bugün bir etkinlik düzenledi. Etkinlik ile birlikte resmen Türkiye pazarına girdiğini açıklayan Tecno Mobile bir de sürpriz yaparak ilk etapta Türkiye'de satışa çıkaracağı akıllı telefonları tanıttı.
Tecno Mobile Tecno Spark 4 Lite ile başlayalım. Giriş seviyesi olarak konumlandırılan Tecno Spark 4 Lite, 6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekranı bünyesinde barındırıyor. Bu ekran tıpkı bugün tanıtılan Oppo Find X2 serisi gibi nokta çentiğe sahip ve bu nokta çentikte 8 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.
Tecno Spark 4 Lite gücünü ise MediaTek Helio A22 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 4GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Spark 4 Lite'ın arka kamerası tıpkı ön kamerası gibi 8 MP çözünürlüğünde. Arka tarafta maalesef ki tek kamera yer alıyor. Bu biraz üzücü bir durum olsa da telefonunun giriş seviye bir akıllı telefon olduğunu unutmamak gerekiyor. Arka taraftaki 8 MP'lik kameranın hemen altında ise parmak izi okuyucusu bulunuyor.
4000 mAh değerinde bir bataryaya sahip olan Tecno Spark 4 Lite Türkiye'de 1099 TL'den satışa çıkacak. Telefon önümüzdeki günlerde satışta olacak. Şimdi Tecno Mobile Tecno Camon 12 Air'e gelelim.
Tecno Mobile Tecno Camon 12 Air, Tecno Spark 4 Lite'a göre daha üst segmente hitap ediyor ancak yine de bir amiral gemisi değil. Bu anlamda MediaTek yapımı Helio P22 işlemcisinden gücünü alan akıllı telefon, 4GB RAM'e ve 64 GB dahili depolama alanına sahip. 6,55 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekrana ev sahipliği yapan Tecno Camon 12 Air, yine nokta çentik ile ön tasarımını tamamlıyor. Bu çentikte f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.
Tecno Camon 12 Air'in arka tarafında ise üçlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumun ana kamera 16 MP çözünürlüğe sahip. Diğer kameralar ise sırasıyla 5 MP + 2 MP olarak sıralanıyor. 4000 mAh pil ile gelen Tecno Camon 12 Air, Türkiye'de 1.649 TL'den satışa sunulacak.
Android 9 Pie işletim sistemi ile çalışan telefon, HIOS 5.5 kullanıcı arayüzüne ev sahipliği yapıyor. Arka tarafında parmak izi okuyucuya ev sahipliği yapan telefon, 4000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum