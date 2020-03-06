Tecno Mobile Tecno Spark 4 Lite ve Tecno Camon 12 Air ile Türkiye'de! İşte fiyatlar

Tecno Mobile ismi aslında bizlere çok yabancı değil. Firma bir süredir Türkiye'ye gelmek için çalışmalar yürütüyordu. Son zamanlarda bu çalışmalarına ağırlık veren şirket bugün bir etkinlik düzenledi. Etkinlik ile birlikte resmen Türkiye pazarına girdiğini açıklayan Tecno Mobile bir de sürpriz yaparak ilk etapta Türkiye'de satışa çıkaracağı akıllı telefonları tanıttı.

TECNO MOBİLE TECNO SPARK 4 LİTE ÖZELLİKLERİ

Tecno Mobile Tecno Spark 4 Lite ile başlayalım. Giriş seviyesi olarak konumlandırılan Tecno Spark 4 Lite, 6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekranı bünyesinde barındırıyor. Bu ekran tıpkı bugün tanıtılan Oppo Find X2 serisi gibi nokta çentiğe sahip ve bu nokta çentikte 8 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Tecno Spark 4 Lite gücünü ise MediaTek Helio A22 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 4GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Spark 4 Lite'ın arka kamerası tıpkı ön kamerası gibi 8 MP çözünürlüğünde. Arka tarafta maalesef ki tek kamera yer alıyor. Bu biraz üzücü bir durum olsa da telefonunun giriş seviye bir akıllı telefon olduğunu unutmamak gerekiyor. Arka taraftaki 8 MP'lik kameranın hemen altında ise parmak izi okuyucusu bulunuyor.