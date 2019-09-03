Tedavi edilmeyen variste ölüm riski

Variste en önemli risk faktörünün genetik yatkınlık olduğunu belirten Medical Park Ankara Hastanesi’nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammed Fatih Yılmaz, tedavi edilmeyen bu hastalığın neden olacağı riskler hakkında önemli bilgiler verdi. ‘Genetik yatkınlıkta mutlaka ebeveynlerinizde varis olması gerekmez; anne ve babanızın akrabalarından miras kalan genler birleşerek sizde de genetik yatkınlığa sebep olmuş olabilirler’ diyen Op. Dr. Muhammed Fatih Yılmaz, “Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen ve yaş ilerledikçe artan varis rahatsızlığında genetik yatkınlığın yanı sıra aşırı şişmanlık, geçirilmiş damar iltihabı, kronik akciğer hastalığı, gebelik, kronik kabızlık ve uzun süreli ayakta durma veya oturmayı gerektiren meslek grupları, hastalığın ilerlemesinde önde gelen risk faktörlerindendir. Varis hastalığını artıran veya oluşturan birebir etkili gıda yoktur. Ancak genel olarak yağlı ve şekerli beslenme ve bunun sonucu olarak aşırı kilo alınması varis oluşumunu tetikler ve hızlandırır. Ayrıca sigara ve alkol kullanımı yine varis oluşumunda çok etkili faktörlerden biridir” dedi.

Varisin hastayı huzursuz etmesinin yanında tedavi edilmediğinde ciddi sorunlar oluşturabilecek bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Yılmaz, “Tedavi edilmeyen varisler, zamanla pıhtı oluşturabilir, bu oluşan pıhtılar kan yoluyla akciğere kaçarak akciğer embolisi denilen ölümcül bir tabloya yol açabilir. Varis hastaları pıhtılaşma açısından yüksek risk grubundadır ve mutlaka tedavi edilmelidir” diye konuştu.

KREM VE İLAÇLAR VARİSİ GEÇİRMEZ

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammed Fatih Yılmaz varis kremleri veya varis ilaçlarının oluşan bir varisi asla tedavi etmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Varis oluştuktan sonra genişleyen damar tekrar normale dönmez. Kremler ve ilaçlar varise bağlı görülen bacak ağrılarının, krampların, şişliklerin azalmasına yardımcı olur. Bu semptomları tamamen ortadan kaldıramaz ancak azaltır. Ameliyat veya müdahale istemeyen hastalarda, ameliyat olamayacak durumda olan hastalarda krem ve ilaç kullanımı düşünülebilir. Hastanın klinik semptomlarında azalma sağlar ancak asla tedavi etmez.”