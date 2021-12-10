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Tedavi olmaya gitti! Cezaevine gönderildi

10.12.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "uyuşturucu" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapsi bulunan ve 14 yıldır aranan kişi, hastanede tedavi olmak için randevu alınca jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Tedavi olmaya gitti! Cezaevine gönderildi

Van'da, 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.A, tedavi için geldiği hastanede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

2007'DEN BERİ ARANIYOR

Van'ın Gürpınar ilçesinde, 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.A'nın yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gürpınar ilçesinde yaşayan A.A'nın "Uyuşturucu, madde ticareti yapma, sağlama" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğu ve 2007 tarihinden bu yana firari olarak arandığı belirlendi. JASAT, adresini tespit ettiği firari A.A'yı takibe aldı. Takip sonucu, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden randevu alan A.A, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Van
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