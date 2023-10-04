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  4. Tedirgin eden gelişme... Ozon tabakasındaki delik en büyük genişliklerinden birine ulaştı!

Tedirgin eden gelişme... Ozon tabakasındaki delik en büyük genişliklerinden birine ulaştı!

04.10.2023 21:50 | Son Güncelleme:
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Antarktika kıtası üzerindeki ozon tabakasında oluşan delik, bu yıl en büyük genişliklerinden birine ulaştı. Ozon deliği, 26 milyon kilometrekare olarak ölçüldü.

Tedirgin eden gelişme... Ozon tabakasındaki delik en büyük genişliklerinden birine ulaştı!

Avrupa Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Dünya atmosferi gözlem programı Copernicus Sentinel-5P uydusundan 16 Eylül'de alınan görüntüler, Antarktika'daki ozon deliğinin genişliğinin 26 milyon kilometrekareye çıktığını gösterdi.

DAHA EYLÜL AYI ORTASINDA KAYDEDİLEN EN BÜYÜK OZON DELİKLERİNDEN BİRİ OLDU

Genişliği ağustostan ekime değişen, eylül ortası ile ekim ortası arasında azami büyüklüğe ulaşan ozon deliği, bu yıl ağustos ayının ortalarından itibaren hızlıca büyüyerek, daha eylül ayı ortasında kaydedilen en büyük ozon deliklerinden biri oldu.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından ocakta yayımlanan bir raporda, incelen ozon tabakasının yeniden iyileşmeye başladığı kaydedilmişti.

Ozon tabakasındaki deliğin bu kadar hızlı büyümesinin, deniz altı yanardağı Tonga'nın Ocak 2022'de faaliyete geçmesiyle ilişkili olabileceği yorumları yapılıyor. (AA)

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Ozon Tabakası

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