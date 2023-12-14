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Tefeciler özel okula çöktü! 700 bin liraya karşılık 12 milyon lira tahsilat

14.12.2023 12:50 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da özel okul sahibi olan M.K.E., tefecilerden 700 bin lira borç aldı. M.K.E.'den bu borç karşılığında onlarca senet alan tefeciler, bununla da yetinmeyip, okula giderek velilere ait senetlere el koydu. M.K.E.'yi 12 milyon lira zarara sokan tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar...

Tefeciler özel okula çöktü! 700 bin liraya karşılık 12 milyon lira tahsilat

İstanbul'da özel bir okulun sahibi olan M.K.E., tefecilere giderek 700 bin lira borç para aldı. Bunun karşılığında ise tefecilere toplam değerleri 1 milyon 386 bin lirayı bulan 77 bin lira değerinde 18 senet verdi. M.K.E., bununla da kalmadı tefecilere farklı dönemlerde aldığı başka borçlara karşı da 1 milyon 500 bin lira değerinde 40 senet daha verip teminat olarak da araç devri yaptı. Ancak M.K.E. borçlarını ödemesine rağmen tefecilik yapan çete peşini bırakmadı. Çete üyeleri M.K.E.'ye ait okula da giderek burada velilere ait senetlere el koydu. Velileri arayarak senetleri tahsil etmeye çalışan çete üyeleri böylelikle M.K.'E.yi 12 milyon zarara uğrattı.

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M.K.E.'nin şikayetçi olması üzerine şüpheliler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda baskı ve tehdit ile çok sayıda senet, araç, taşınmaz devri gerçekleştirdikleri tespit edilen 8 şüpheliye yönelik İstanbul ve Ağrı'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 223 kullanıma hazır halde bulunan senet yaprağı, 10 bin 368 bin 100 lira bedelli 64 farklı kişilere ait senet, 2 adet toplam 950 bin lira bedelli farklı kişilere ait çek, müştekilere ait araç rehin sözleşmeleri ve vekâletnameler ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tefeci özel okul
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