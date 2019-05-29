Tefecilik ve uyuşturucu operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, geçtiğimiz gün İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa düzenlenen tefecilik ve uyuşturucu satıcılığı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda tefecilik ve uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden K.A. ile İ.Y., Ç.B., S.K., E.S. ve S.B. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının Bilecik Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek İL Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü. Burada sorguları gerçekleştirilen şüphelilerden işlemleri tamamlanan K.A.,İ.Y. ve C.B. bu sabah saatlerinde tekrar Bozüyük’e getirilerek adliyeye sevk edildiler.

