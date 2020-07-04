HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Teğmen Zafer Toka'yı şehit edenler 30 yıl sonra yakalandı

Teğmen Zafer Toka'yı şehit edenler 30 yıl sonra yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 09:57 | Son Güncelleme

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Karataş sınır bölgesinde güvenlik kuvvetleri ile kaçakçılar arasında 1990 yılında çıkan çatışmada Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden 3 zanlı, 30 yıl sonra Suriye'de Türk güvenlik güçlerinin düzenlediği planlı operasyonla yakalandı.

Teğmen Zafer Toka'yı şehit edenler 30 yıl sonra yakalandı
  1. Hudut Bölük Komutanlığında görevli iken sorumluluk bölgesinde bulunan ve şu anki adı 2. Hudut Bölük Komutanlığı Şehit Piyade Teğmen Zafer Toka Karakolu olan Karataş Karakolunun 400 metre güneyinde 16 Haziran 1990'da kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit olan Amasyalı Piyade Teğmen Zafer Toka'nın şehit edilmesiyle ilgili o dönemin görgü tanıklarının ifadeleri incelendi.

SURİYE'DE YAKALANDI

Uzun süren incelemeler sonunda, tanıkların ifadesinde adı geçen şüpheli "Salih" isimli kişinin, Suriye'nin Afrin-Racu bölgesindeki Mamul Uşağı köyünde yaşayan 59 yaşındaki Salih Osman olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine 2 Temmuz'da Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen planlı operasyonda, Salih Osman'ın yakalanması sağlandı.

SUÇ ORTAKLARININ İSİMLERİNİ VERDİ

Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan Osman, 30 yıl önceki Piyade Teğmen Toka'nın şehit edilmesi olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Osman, söz konusu olayda kendisiyle birlikte "Hacı Meyri" (Hasan) ve "Mehmet" isimli kişiler olduğunu anlattı. Osman'ın, diğer iki suç ortağının adreslerini vermesi üzerine "Hacı Meyri" isimli şüpheli Raco Kuri (Keli) köyünde "Mehmet" isimli şüpheli ise Raco Şadiyanlı köyünde yakalandı.

Operasyonun devamında "Hacı Meyri"nin (Hasan) Hasan Abdullah olduğu, "Mehmet"in ise Muhammed Muhammed olduğu saptandı.

Zanlıların sorguları Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Karataş sınır bölgesinde, 16 Haziran 1990'da bir grup kaçakçı Suriye'den Türkiye'ye geçmek istemiş, güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına kaçakçıların ateşle karşılık vermesi üzerine Piyade Teğmen Zafer Toka ağır yaralanmıştı. Toka, Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda şehit düşmüştü.

20200704_2_43278056_56425991_Web

Kaynak: AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar ettiAcı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti
Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar ettiSevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti
AÖF dönem sonu final sınavları online mı olacak, ne zaman?AÖF dönem sonu final sınavları online mı olacak, ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Maske uyarısında bulunan polise mukavemet: 5 gözaltı

Maske uyarısında bulunan polise mukavemet: 5 gözaltı

Bir ilde vakalar artıyor! 'Bunun tek sebebi...'

Bir ilde vakalar artıyor! 'Bunun tek sebebi...'

Son ankette 'Erdoğan'ın tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu

Son ankette 'Erdoğan'ın tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu

Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!

Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!

Eve geldi, eşi ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu

Eve geldi, eşi ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu

İlginizi Çekebilir

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Diğer Haberler
Sultanbeyli'de düğün salonunda yangın

Sultanbeyli'de düğün salonunda yangın

Havai fişek fabrikasında çalışan Nahide Cancı yaşadığı dehşeti anlattı

Dehşet anlarını anlattı! "Ölüyoruz, ne yapacağız"

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Konya’da etobur örümcek "Sarıkız" bulundu

Orada ilk kez görüldü! Zehri insanı öldürüyor

Baro düzenlemesiyle ilgili 5 madde kabul edildi

Tartışmalı düzenlemeyle ilgili yeni gelişme!

DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı, gazeteci gibi ülkeye gelmiş

Hain plan! Türkiye'ye 'gazeteci' gibi girmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.