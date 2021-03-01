"Tehdit grubu Lazarus, savunma endüstrisini hedef alıyor"

Kaspersky açıklamasına göre, Lazarus, günümüzün en aktif tehdit aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Lazarus, bugüne dek büyük ölçekli siber casusluk kampanyalarına, fidye yazılımı kampanyalarına ve hatta kripto para piyasasına yönelik saldırılara dahil oldu. Son birkaç yıldır finans kurumlarına odaklanan Lazarus'un, 2020'nin başında savunma sanayini hedefleri arasına eklediği anlaşılıyor.

Kaspersky araştırmacıları, bir kurumun şüphelendiği güvenlik tehdidine müdahale için çağrıldıklarında bu kampanyadan ilk kez haberdar oldu ve kurumun özel bir arka kapının kurbanı olduğunu keşfetti. "ThreatNeedle" olarak adlandırılan bu arka kapı, virüslü ağlar aracılığıyla yatay olarak hareket ediyor ve gizli bilgilerin çalınmasını sağlıyor. Tehditten şimdiye dek bir düzineden fazla ülkede yer alan kuruluşlar etkilendi.

Tehdit, ilk bulaşmasını hedefli kimlik avı yoluyla gerçekleştiriyor. Kurum içinde hedeflenen kişiye kötü amaçlı kod içeren bir word dosyası veya şirket sunucularında barındırılan bir bağlantının olduğu e-postalar gönderiliyor. e-postaların konusu genellikle salgına dair acil güncellemelerle ilgili oluyor ve mesaja saygın bir tıp merkezinden gönderilmiş süsü veriliyor. Belge açıldığında, kötü amaçlı kod sisteme giriyor ve dağıtım işleminin bir sonraki aşamasına geçiliyor. Kampanyada kullanılan ThreatNeedle kötü amaçlı yazılımı, Lazarus grubuna ait olan ve daha önce kripto para şirketlerine saldırdığı görülen Manuscrypt adlı bir kötü amaçlı yazılım ailesine ait bulunuyor. ThreatNeedle, sisteme kurulduktan sonra kurbana ait cihazın tam kontrolünü ele geçiriyor, dosyaları değiştirmekten uzaktan gönderilen komutları yürütmeye kadar her şeyi yapabiliyor.