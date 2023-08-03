Tehlikeli hastalığın en önemli belirtileri! Kol ve bacaklarınız sinyal veriyor olabilir! Hemen doktora başvurun

Günümüzün yaygın hastalıklarından şeker hastalığına yakalananlar kişiler bir ömür ilaç veya insülin tedavisiyle yaşamak durumunda kalıyorlar. Düzenli ve sağlıklı beslenme ile spor gibi alışkanlıkların şeker hastalarına oldukça büyük faydası olduğu görülüyor. İşte toplumumun yaygın hastalıklarından şeker hastalığının en önemli belirtileri...
Vücudun susuz kalması, aşırı susama ve sık idrara çıkma: Bunun nedeni böbreklerin idrar yoluyla glikoz atması ve vücudun susuz kalmasıdır.
Halsizlik ve sürekli yorgunluk hali: Şeker hücelere ulaşmayı bıraktığında insanlar yorulur ve bitkin düşer.
Yavaş iyileşen yaralar
Kilo alımı veya zayıflama
Deri hastalığı ve genital kaşıntı
Ağızda aseton benzeri koku oluşumu
Bu durumlar kan şekerinde önemli bir artış olduğunu göstermektedir.
Gözlere dikkat: Görme gücünün bozulması en önemli belirtilerdendir. Sonunda gözdeki kan damarlarını etkileyebilir ve körlüğe yol açabilir.
Ağızlarda çıkan belirti: Diş etlerinde kanama ve diş kaybı genel bir problem olsa da ilerlemiş şekerin belirtilerinden biridir.
Kol ve bacaklar: Kollarda ve bacaklarda karıncalanma, uyuşma, aşırı uyarlılık ve ağrı.
Sindirim sisteminin yavaşlaması, ishal veya kabızlık.
Karında ağrı, ve meshanenin zayıflaması, vücuttaki ödem artışı nedeniyle şişme, kalp damar hastalığı, hafıza kaybı.