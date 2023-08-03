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Tehlikeli hastalığın en önemli belirtileri! Kol ve bacaklarınız sinyal veriyor olabilir! Hemen doktora başvurun

03.08.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyabet dünyadaki birçok insanı etkileyen ciddi bir hastalık. Diyabetin semptomarı genellikle benzerdir ancak hastalığın ne kadar süredir mevcut olduğuna ve hastanın yaşına bağlı olarak biraz değişir. Eğer siz de bu belirtileri yaşıyorsanız şeker hastalığınız başlamış veya ilerlemiş olabilir. Özellikle kol, bacak , göz ve ağızda çıkan bu belirtiler dikkate alınmalı.

Tehlikeli hastalığın en önemli belirtileri! Kol ve bacaklarınız sinyal veriyor olabilir! Hemen doktora başvurun

Günümüzün yaygın hastalıklarından şeker hastalığına yakalananlar kişiler bir ömür ilaç veya insülin tedavisiyle yaşamak durumunda kalıyorlar. Düzenli ve sağlıklı beslenme ile spor gibi alışkanlıkların şeker hastalarına oldukça büyük faydası olduğu görülüyor. İşte toplumumun yaygın hastalıklarından şeker hastalığının en önemli belirtileri...

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KAN ŞEKERİ SEVİYENİZ YÜKSELMİŞ OLABİLİR

Vücudun susuz kalması, aşırı susama ve sık idrara çıkma: Bunun nedeni böbreklerin idrar yoluyla glikoz atması ve vücudun susuz kalmasıdır.

Halsizlik ve sürekli yorgunluk hali: Şeker hücelere ulaşmayı bıraktığında insanlar yorulur ve bitkin düşer.

Yavaş iyileşen yaralar

Kilo alımı veya zayıflama

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Deri hastalığı ve genital kaşıntı

Ağızda aseton benzeri koku oluşumu

Bu durumlar kan şekerinde önemli bir artış olduğunu göstermektedir.

İLERLEMİŞ DİYABETİN EN ÖNEMLİ BELİRTİLERİ

Gözlere dikkat: Görme gücünün bozulması en önemli belirtilerdendir. Sonunda gözdeki kan damarlarını etkileyebilir ve körlüğe yol açabilir.

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Ağızlarda çıkan belirti: Diş etlerinde kanama ve diş kaybı genel bir problem olsa da ilerlemiş şekerin belirtilerinden biridir.

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Kol ve bacaklar: Kollarda ve bacaklarda karıncalanma, uyuşma, aşırı uyarlılık ve ağrı.

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Sindirim sisteminin yavaşlaması, ishal veya kabızlık.

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Karında ağrı, ve meshanenin zayıflaması, vücuttaki ödem artışı nedeniyle şişme, kalp damar hastalığı, hafıza kaybı.


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kan şekeri diyabet şeker hastalığı

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