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Tehlikeli yolculuk! Motosiklete 5 kişi binip...

02.10.2023 20:54 | Son Güncelleme:
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Mersin'de şoke eden bir görüntü yansıdı. İkisi çocuk, biri bebek 5 kişinin bindiği motosikletin trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tehlikeli yolculuk! Motosiklete 5 kişi binip...

Merkez Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesinde seyir halindeki motosiklet faciaya davetiye çıkardı. Cadde üzerinde seyreden motosikleti süren kişinin önünde bir kız çocuğu otururken, arkasında da bir kız çocuğu oturdu. Motosikletin en arka kısmında oturan annenin ise kucağında bebek olduğu görüldü. Trafikte bir süre seyreden motosiklet, daha sonra gözden kayboldu.

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Bir eliyle motosikletin hakimiyetini sağlayan bir eliyle de arkasındaki çocuğu tutmaya çalışan motosiklet sürücüsünde ve arkasında oturanların kask takmaması dikkat çekti.

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(DHA)


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