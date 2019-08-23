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Tek başına 25 torba çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 17:59 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yaşayan Öner Alpak (27), gezmeye gittiği gölette tek başına 25 torba çöp toplayarak örnek bir davranış sergiledi.

Tek başına 25 torba çöp topladı

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yaşayan Öner Alpak (27), gezmeye gittiği gölette tek başına 25 torba çöp toplayarak örnek bir davranış sergiledi.
Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada çalışan ve Saray ilçesinde oturan Öner Alpak, önceki gün Çukuryurt Mahallesi'ndeki gölete gezmeye gitti. Burada çevreye atılan çöpleri gören Alpak, yaklaşık 3 saat süren temizlik çalışması sonrasında 25 torba çöp topladı. Gördüğü manzaradan rahatsız olduğu için çöpleri topladığını söyleyen Alpak, "Ben her zaman gezmeye buraya geliyorum. Ancak bu kez geldiğimde her yer çöp olmuştu. Buraya gelip piknik yapanlar yedikleri, içtikleri her şeyi buraya atıp gitmişler. Gördüğüm manzara beni çok rahatsız etti. Ben de, arabamdan çöp torbasını alarak yaklaşık 3 saat süren bir temizlik yaptım. Toplam 25 torba olan çöpleri belediyeyi arayıp temizlik işlerine teslim ettim. Ben buradan piknik alanlarını kullananlara seslenmek istiyorum. Buralara gelmeyin demiyorum, yalnız giderken çöplerinizi de götürün" diye konuştu.

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Tek başına 25 torba çöp topladıTek başına 25 torba çöp topladıTek başına 25 torba çöp topladı

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