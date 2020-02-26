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Tek böbrekli kişilerin dikkat etmesi gerekenler

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.02.2020 13:57 | Son Güncelleme

Böbrek sağlığını korumak için düzenli kontrollerin şart olduğunu söyleyen sağlık uzmanları, Doğuştan tek böbrekli olanlar, herhangi bir hastalık ya da nedene bağlı olarak bir böbreğini kaybeden kişilerin dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Konuyla ilgili konuşan Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Gülcan Uslu Karataş, tek böbrekli kişilerin ağır spordan da kaçınması gerektiğini söyledi.

Tek böbrekli kişilerin dikkat etmesi gerekenler

Böbrekler insan vücudunda bulunan zararlı maddeleri ve atıkları idrar aracılığıyla vücuttan arındırır. Vücutta bulunan su ve tuz dengesini sağlar, kanda bulunan mineralleri de belli bir sabit seviyede tutar. Yaklaşık 750 kişiden biri tek böbrekli doğar. Doğuştan tek böbreklilerin görülme oranı, erkeklerde daha fazladır ve genellikle sol böbrek yoktur. Ayrıca bazı kişilerin böbreklerinden biri; tıkanma, tümör veya kaza nedeni ile alınmak zorunda kalınabilir ya da böbreklerden bir tanesi nakil nedeni ile bağışlanmış olabilir. Bunun için endişelenmeyi gerektiren bir durum yoktur. Çünkü iki böbrek yerine tek böbrek de vücudun ihtiyacı yeterlidir.

SU TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEYİN

Böbrek tek başına iki böbreğin görevini rahatlıkla karşılar.Dolayısıyla tek böbrekli kişilerde beslenme kuralları da normal insanlar ile aynıdır. Özel bir diyet uygulamalarına gerek yoktur. Sağlıklı bir birey gibi yeterli su tüketimi ve tuz kullanımına dikkat etmelidir. Günde en az 2,5- 3 litre su tüketilmesi gerekmektedir.

TEK BÖBREĞİ OLANLARIN DARBEDEN UZAK DURMASI GEREKİYOR

Tek olan sağlıklı böbrek, hızlı bir şekilde büyür ve çift halindeki böbrek boyutlarına göre daha büyük olur. Bundan dolayı tek böbrekler normal böbrekten daha büyük olduğu için travmaya daha yatkındır. Bu nedenle özellikle travma, darbe gibi durumlardan özenle kaçınmak son derece önemlidir. Ağır spor ve darbe alınabilecek egzersiz ve hobilerden uzak durulmalıdır. Boks, halter, kayak, paten, futbol, binicilik ve buna benzer spor dallarında ani düşme ve darbe olasılıkları son derece yüksektir.

YILDA 1 DOKTOR KONTROLÜ ŞART

Tek böbrekli olarak dünyaya gelen ya da farklı hastalıklar sonucunda böbreğinin birini kaybeden kişilerin 20 - 25 yıl sonra idrarlarında yüksek düzeyde protein kaçağı gözlemlenebilir. Böbrek fonksiyonlarında da değişimler oluşabilir. Tek böbrekli kişilerin yüksek tansiyon riski daha yüksektir bu nedenle tansiyonlarını ara ara kontrol ettirmeleri önemlidir. Ayrıca yılda bir defa mutlaka iç hastalıkları ve nefroloji uzmanı tarafından kontrolden geçirilmeleri gerekir. İdrar tetkiki, böbrek fonksiyonları ve böbrek ultrasonografisi görülmelidir. Hatta bir sıkıntı olduğu gözlemlenirse bu kontrol aralıkları daha da sıklaştırılabilir.


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