Tek böbrekli kişilerin dikkat etmesi gerekenler

Böbrekler insan vücudunda bulunan zararlı maddeleri ve atıkları idrar aracılığıyla vücuttan arındırır. Vücutta bulunan su ve tuz dengesini sağlar, kanda bulunan mineralleri de belli bir sabit seviyede tutar. Yaklaşık 750 kişiden biri tek böbrekli doğar. Doğuştan tek böbreklilerin görülme oranı, erkeklerde daha fazladır ve genellikle sol böbrek yoktur. Ayrıca bazı kişilerin böbreklerinden biri; tıkanma, tümör veya kaza nedeni ile alınmak zorunda kalınabilir ya da böbreklerden bir tanesi nakil nedeni ile bağışlanmış olabilir. Bunun için endişelenmeyi gerektiren bir durum yoktur. Çünkü iki böbrek yerine tek böbrek de vücudun ihtiyacı yeterlidir.

SU TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEYİN

Böbrek tek başına iki böbreğin görevini rahatlıkla karşılar.Dolayısıyla tek böbrekli kişilerde beslenme kuralları da normal insanlar ile aynıdır. Özel bir diyet uygulamalarına gerek yoktur. Sağlıklı bir birey gibi yeterli su tüketimi ve tuz kullanımına dikkat etmelidir. Günde en az 2,5- 3 litre su tüketilmesi gerekmektedir.

TEK BÖBREĞİ OLANLARIN DARBEDEN UZAK DURMASI GEREKİYOR

Tek olan sağlıklı böbrek, hızlı bir şekilde büyür ve çift halindeki böbrek boyutlarına göre daha büyük olur. Bundan dolayı tek böbrekler normal böbrekten daha büyük olduğu için travmaya daha yatkındır. Bu nedenle özellikle travma, darbe gibi durumlardan özenle kaçınmak son derece önemlidir. Ağır spor ve darbe alınabilecek egzersiz ve hobilerden uzak durulmalıdır. Boks, halter, kayak, paten, futbol, binicilik ve buna benzer spor dallarında ani düşme ve darbe olasılıkları son derece yüksektir.