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Küvette vahşet! Yaşlı adamı boğarak öldürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 5 cani, 71 yaşındaki Yusuf Eraslan'ı evlendirme vaadiyle kandırıp, küvette boğarak öldürdü. Mahkemede konuşan zanlıların rahat tavırları ve soğukkanlılıkları kan dondurdu. Zanlılardan M.A., "Yusuf Amca çocukları kendisine bakmadığı için evlenmek istiyordu. Birkaç kadınla görüştürdük. Evine gittik, hep birlikte ellerini kollarını bantla bağlayıp salondaki kanepeye taşıdık. Ö.G boğazını sıktı ölmediği için banyoya götürdük, ağzını musluğa dayadık, burnunu sıktık, oracıkta öldü" dedi

Küvette vahşet! Yaşlı adamı boğarak öldürdüler

Kırşehir'de 10 ay önce evinin banyosunda cesedi bulunan 71 yaşındaki adamı, parasını almak için öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 zanlının yargılanmasına başlandı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "tasarlayarak adam öldürme ve yağma" suçlarından haklarında dava açılan tutuklu sanıklar A.M.T, R.T, M.A, Ö.G. kadın sanık N.K. ve avukatları ile öldürülen Yusuf Eraslan'ın (71) yakınları katıldı.

EVLENDİRME VAADİYLE KANDIRDILAR

İddianamedeki atılı suçlar yüzlerine okunan sanıkların savunmaları alındı. Yaşlı adamın evinin banyosundaki küvette boğularak öldürülmesi olayına katıldıklarını itiraf eden M.A, Ö.G. ve R.T, cinayet suçunu birbirlerinin üzerine atarak tahliye ve beraatlerini istedi.

Sanıklardan M.A, gözleri fazla görmeyen ve maddi durumu iyi olan Yusuf Eraslan'ı, traktörünü çalıştığı servise getirmesi nedeniyle tanıdığını ifade ederek, çocuklarının kendisine bakmadığını, bu nedenle evlenecek bir kadın aradığını söylediğini belirtti. Bunun üzerine durumu anlattığı arkadaşları A.M.T. ve kardeşi R.T'nin Kayseri'den N.K. adlı kadını bulduklarını söyleyen M.A, Yusuf Eraslan ile kadını birkaç kez görüştürdüklerini kaydetti.

'KÜVETTE AĞZINI MUSLUĞA DAYADIK, BURNUNU KAPATTIK'

Evlilik için Eraslan ile kadını tanıştırmaya Kayseri'ye gidiş gelişlerinde yaptığı masrafı almak için R.T. ve Ö.G. ile Eraslan'ın evine gittiklerini anlatan M.A, şöyle devam etti:

"Yusuf amca Ö.G'yi tanımıyordu. Önden giren Ö.G, Yusuf amcayı itekleyerek yere düşürdü. Hep birlikte ellerini kollarını bantla bağlayıp ağzını da bantladıktan sonra salondaki kanepeye taşıdık. Evde bulunan iki kasanın anahtarlarını sorduk, 'oğlumda çağırayım' dedi. Yusuf amca 'param yok' deyince Ö.G, 'paran yoksa öl' diyerek boğazını sıktı. Bezle mi boğdu bilmiyorum. Sonra düşerek ölmüş süsü vermek için banyoya götürdük. Yere ve küvete şampuan döktükten sonra Yusuf amcayı içine koyduk. Hala hırıltılar geliyordu. Bu sırada Ö.G, ağzını musluğa dayadı, burnunu kapattı. Yusuf amca orada öldü. Kan ve parmak izlerini sildik. Aldığımız paraları, saatleri, cep telefonlarını Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yere giderek bölüştük."

Sanık Ö.G, savunmasını yazılı olarak vereceğini ifade ederek mahkeme salonunda konuşmak istemedi. Mahkeme başkanının soruları üzerine Ö.G, evlenme kısmına hiç dahil olmadığını, M.A'nın alacağı için Eraslan'ın evine gittiklerini savundu. Cinayeti kendisinin işlemediğini öne süren Ö.G, "Yusuf amcayı ben öldürmedim, R.T. öldürdü. Evde iki kasanın anahtarını M.A. aradı. Salonda Yusuf amcayı baygın halde görünce, 'bir şey yapmayalım, alacağımızı alıp çıkıp gidelim' diye ağladım. Bantla ellerini, ayaklarını ve ağzının bağlanmasına yardım ettim. Kasaların anahtarlarını bulamayan R.T. ile M.A, Yusuf amcayı sürüyerek banyoya götürdü. Banyodaki olayı görmedim. Organize Sanayi Bölgesi'nde bana verdikleri payı da almadım." diye konuştu.

Diğer sanık R.T. de Yusuf Eraslan'ın elleri ve ayaklarının bantlanmasına yardım ettiğin ancak cinayeti Ö.G'nin işlediğini iddia etti. Kadın sanık N.K. ise A.M.T. ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, evlenecek yaşlı bir kişi olduğunu söylemesi üzerine iki defa Kayseri'den Kırşehir'e gelerek Eraslan ile görüştüğünü belirtti. Sanıkların ifadelerini tamamlayan mahkeme heyeti, mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kırşehir'de 10 ay önce evinin banyosunda ölü bulunan Yusuf Eraslan'ın ölümünü şüpheli bulan Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, satılan cep telefonundan yola çıkarak yapılan çalışma sonunda Eraslan'ı öldürdükleri iddia edilen 5 kişiyi mayıs ayında yakalamıştı.

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Kırşehir cinayet yusuf erarslan

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