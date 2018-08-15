Küvette vahşet! Yaşlı adamı boğarak öldürdüler

Sanıklardan M.A, gözleri fazla görmeyen ve maddi durumu iyi olan Yusuf Eraslan'ı, traktörünü çalıştığı servise getirmesi nedeniyle tanıdığını ifade ederek, çocuklarının kendisine bakmadığını, bu nedenle evlenecek bir kadın aradığını söylediğini belirtti. Bunun üzerine durumu anlattığı arkadaşları A.M.T. ve kardeşi R.T'nin Kayseri'den N.K. adlı kadını bulduklarını söyleyen M.A, Yusuf Eraslan ile kadını birkaç kez görüştürdüklerini kaydetti.

Kırşehir'de 10 ay önce evinin banyosunda cesedi bulunan 71 yaşındaki adamı, parasını almak için öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 zanlının yargılanmasına başlandı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "tasarlayarak adam öldürme ve yağma" suçlarından haklarında dava açılan tutuklu sanıklar A.M.T, R.T, M.A, Ö.G. kadın sanık N.K. ve avukatları ile öldürülen Yusuf Eraslan'ın (71) yakınları katıldı.

'KÜVETTE AĞZINI MUSLUĞA DAYADIK, BURNUNU KAPATTIK'

Evlilik için Eraslan ile kadını tanıştırmaya Kayseri'ye gidiş gelişlerinde yaptığı masrafı almak için R.T. ve Ö.G. ile Eraslan'ın evine gittiklerini anlatan M.A, şöyle devam etti:

"Yusuf amca Ö.G'yi tanımıyordu. Önden giren Ö.G, Yusuf amcayı itekleyerek yere düşürdü. Hep birlikte ellerini kollarını bantla bağlayıp ağzını da bantladıktan sonra salondaki kanepeye taşıdık. Evde bulunan iki kasanın anahtarlarını sorduk, 'oğlumda çağırayım' dedi. Yusuf amca 'param yok' deyince Ö.G, 'paran yoksa öl' diyerek boğazını sıktı. Bezle mi boğdu bilmiyorum. Sonra düşerek ölmüş süsü vermek için banyoya götürdük. Yere ve küvete şampuan döktükten sonra Yusuf amcayı içine koyduk. Hala hırıltılar geliyordu. Bu sırada Ö.G, ağzını musluğa dayadı, burnunu kapattı. Yusuf amca orada öldü. Kan ve parmak izlerini sildik. Aldığımız paraları, saatleri, cep telefonlarını Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yere giderek bölüştük."

Sanık Ö.G, savunmasını yazılı olarak vereceğini ifade ederek mahkeme salonunda konuşmak istemedi. Mahkeme başkanının soruları üzerine Ö.G, evlenme kısmına hiç dahil olmadığını, M.A'nın alacağı için Eraslan'ın evine gittiklerini savundu. Cinayeti kendisinin işlemediğini öne süren Ö.G, "Yusuf amcayı ben öldürmedim, R.T. öldürdü. Evde iki kasanın anahtarını M.A. aradı. Salonda Yusuf amcayı baygın halde görünce, 'bir şey yapmayalım, alacağımızı alıp çıkıp gidelim' diye ağladım. Bantla ellerini, ayaklarını ve ağzının bağlanmasına yardım ettim. Kasaların anahtarlarını bulamayan R.T. ile M.A, Yusuf amcayı sürüyerek banyoya götürdü. Banyodaki olayı görmedim. Organize Sanayi Bölgesi'nde bana verdikleri payı da almadım." diye konuştu.