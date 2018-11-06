Tek kelimeyle vahşet! Yatakta uyuyan 2 yaşındaki yeğenini 5'inci kattaki evin balkonundan attı!

Olay, Selim Özer Mahallesi Şehit P. Cevdet Ocak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen S.E. (18), 2 yaşındaki Zümra Işık'ı yatağından alarak oturdukları 5. kattaki evin balkonundan attı. Durumu fark eden komşuları hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahalenin ardından Ankara'ya götürülerek Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
2 yaşındaki Zümra'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından olayla ilgili tahkikat başlatılırken, S.E. (18) gözaltına alındı. (İHA)
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