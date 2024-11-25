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Tek malzeme yetiyor! Su ısıtıcısındaki inatçı kireci söküp atıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.11.2024 15:02
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Elektrikli su ısıtıcısı ve çaydanlıklarda biriken kireç tortuları mutfakta can sıkan problemlerden biri. Kireç artıkları su ısıtıcısı ve çaydanlıklarda hızla birikerek mükemmel lezzette bir fincan çayın tadını bozabilir. Kettle çaydanlık tabanından bir türlü çıkmayan kireç birikintileri artık canınızı sıkmayacak. Bir temizlik uzmanı kireci söküp atan tek malzemeli yöntemi sosyal medyada paylaştı.

Tek malzeme yetiyor! Su ısıtıcısındaki inatçı kireci söküp atıyor

Sabah, öğlen, akşam... Biz Türkler günün her saati çay içmeye bayılırız ancak çay demlemek için kullanılan çaydanlık veya su ısıtıcılarında çok fazla kullanım sonucu dolayı kireçlenme hızla oluşabiliyor. Su ısıtıcınızın tabanına baktığınızda beyaz kireç birikintisi görmek canınızı sıkabilir. İşte basit çözüm yolu...

CİHAZIN ÖMRÜNÜ KISALTIYOR

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Kireç, kötü görünmesinin yanı sıra cihazınızın kullanım ömrünü de kısaltabilen bir durumdur. İnatçı kireçten kurtulmak su ısıtıcınızın verimliliğinin artmasını sağlar.

İnatçı kireçten kurtulmak birkaç basit ve doğal numara var. Derinlemesine temizlik tutkunu bir içerik üreticisi, su ısıtıcısını kirden nasıl yepyeni bir görünüme kavuşturduğunu açıkladı. Üstelik bu işlem sadece birkaç dakika sürüyor.

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TikTok'ta 'cleanupwithjo' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan temizlik tutkunu, berrak su ısıtıcısının içindeki kötü görünümlü kireç dolu suyu gösterdi ve su ısıtıcınızın kirecini çözmek için hızlı ve etkili çözüm yolunu uyguladı.

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Jo, ihtiyacınız olan tek şeyin beyaz sirke olduğunu söylüyor. İçerik üreticisi, "Ben doğal bir çözüm kullanmayı tercih ediyorum," diyerek beyaz sirkeyi kireçten kurtulmak için adeta bir 'kahraman' olduğunu söyledi.

İNATÇI KİRECİ SÖKÜP ATAN YÖNTEM

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Öncelikle su ısıtıcısının dörtte birini suyla doldurun. Ardından bir çeyrek daha beyaz sirkeyle doldurun. Daha sonra su ısıtıcınızı kaynatın ve yarım saat kadar sıcak şekilde bekletin. Daha sonra bu sirkeli suyu dökün ve su ısıtıcısının içini bol suyla temizleyin.

Jo bu işlemden sonra suyun tadında bir değişme olmadığını belirterek, "İyice duruladığınız sürece sorun yok, bazen birkaç tam kaynatma yapıyorum ve hala kokusu geliyorsa döküyorum." dedi.

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